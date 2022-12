Transexual é brutalmente assassinada a facadas

Uma transexual, identificada como Jaqueline Fyoruti, de 49 anos, foi brutalmente assassinada com golpes de faca na noite de sexta-feira (09), na cidade de Três Lagoas, a 330 quilômetros de Campo Grande. A polícia investiga o caso e a principal hipótese é de latrocínio, o roubo seguido de morte, mas outras possibilidades não foram descartadas.

O crime ocorreu dentro da própria residência da vítima, no bairro Interlagos. Ela foi encontrada parcialmente despida e com marcas de violência pelo corpo todo. De acordo com o site Rádio Caçula, o chão do quarto onde Jaqueline morava ficou coberto de sangue, o que pode indicar que ela teria tentado se defender antes de ser esfaqueada.

Devido a violência do crime, a vítima, que teve o rosto e pescoço desfigurados, será velada em caixão fechado, segundo familiares. Testemunhas também indicaram a possibilidade de roubo e de que Jaqueline teria reagido ao assalto.

O assassinato chocou os moradores da região, que podem por justiça. Jaqueline era muito conhecida em Três Lagos pelo jeito alegre e descontraído.

Segundo o site Hoje mais, o autor do crime, um catador de recicláveis, teria fugido em um veículo do tipo Vectra, de cor prata, mas acabou sendo preso na cidade de Ilha Solteira, em São Paulo, após procurar atendimento médico no Hospital Regional da cidade.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas e segue em investigação. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e depois de realizar os procedimentos necessários, liberou o corpo para o IMOL (Instituto Médico Legal) , onde irá passar por exames antes de ser liberado para a família.