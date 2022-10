Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se depender dos astros, a carreira terá prioridade absoluta para você no início do dia. Vai mergulhar de cabeça nas tarefas e usará todo o seu potencial para conquistar suas metas, principalmente se estiver lutando por alguma promoção ou por mais reconhecimento no emprego. A Lua na Casa das Associações deve ajudá-la a fazer boas parcerias e também dará um apoio e tanto para você alcançar seus objetivos. Na paquera, bom momento para conhecer gente nova e mostrar seus encantos. Uma amizade tem tudo para virar romance: invista! Quem já tem seu par vai curtir uma verdadeira lua de mel: namore muito!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Investir nos estudos e no aprendizado continua sendo uma boa indicação para você, por isso, aproxime-se de pessoas experientes e aprenda tudo que puder. A Lua chega ao ponto mais alto do seu Horóscopo e aumenta em você o desejo de brilhar e mostrar seus talentos no que faz. E Júpiter indica que alguém pode ajudá-la discretamente, como um anjo da guarda, sem você nem saber. Há chance de romance com alguém conhecido ou com alguém influente e disputado no seu círculo social. Na união, você e seu bem vão apoiar ainda mais os projetos um do outro e podem realizar algo muito desejado juntos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

O desejo de conquistar mais estabilidade no emprego dará a você um incentivo ainda maior para explorar seus talentos nesta fase. Ao mesmo tempo, a Lua chega à Casa do Conhecimento e desperta em você um interesse enorme por tudo que pode contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Fique atenta às oportunidades de aprender e se aperfeiçoar no que faz. Busque cursos, palestras, livros, treinamentos ou mesmo parcerias com pessoas mais experientes. Romance com amigo(a) tem boas chances de evoluir. Na união, a sintonia será ainda melhor. Fase quente, sensual e repleta romantismo.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Parceria ou sociedade vai exigir muita calma e paciência de você. Controle suas reações e procure ter mais jogo de cintura se quiser fazer acordos e manter a harmonia. A Lua indica mudanças, principalmente em seus planos ou objetivos profissionais. Também pode ser surpreendida com novas responsabilidades ou mesmo uma promoção no emprego. Tudo indica que as mudanças serão positivas, por isso, mostre do que você é capaz. Se depender de charme e sensualidade, seu sucesso está garantido nas paqueras e no romance. Vai atrair quem quiser e o clima promete esquentar muito entre quatro paredes.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Esta tende a ser uma fase de muito trabalho, por isso, organize bem as tarefas para não se sobrecarregar nem prejudicar a sua saúde com excesso de estresse e preocupação. A Lua estimula as alianças. Procure se unir aos colegas e trabalhar em grupo para cumprir mais rápido as metas em comum. Aprenda com os mais experientes e abra sua mente para crescer mais rápido no emprego. Pode pintar um romance com alguém de outra cidade ou país e o céu envia boas vibrações. A união também recebe bons estímulos. Revele seu lado mais romântico e declare todo seu amor. Boas conversas com seu bem.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua na Casa 6 deixará você ainda mais focada e disciplinada no trabalho. Sorte e criatividade continuam acentuadas, então, use isso a seu favor para brilhar. No fim da manhã, você pode ser surpreendida com uma mudança ou novidade. Encare os desafios como oportunidades e mostre que está preparada para qualquer transformação. Seu empenho vai valer a pena e pode até garantir uma grana extra para o seu bolso. Atração por colega ou alguém conhecido pode aumentar e até despertar algum ciúme. No romance, mostre o quanto valoriza seu bem, mas sem cobranças. Desejos à flor da pele.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Assuntos de casa e família devem exigir sua atenção no início do dia. Talvez tenha que promover algumas mudanças na sua rotina. Mas a Lua no seu paraíso astral indica que você vai tirar de letra qualquer desafio. Além de contar com a sorte, você terá facilidade para se entender com as pessoas e pode conseguir tudo que quiser com seu carisma. Boa sintonia com colegas ou sócios no trabalho. Você também pode se dar bem em jogos e sorteios: faça uma fezinha. Paquera e romance em ótima fase. Use e abuse do seu charme para envolver quem deseja. Clima romântico, sedutor e carinhoso a dois.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Uma boa conversa pode ser determinante para resolver qualquer situação nesta terça, especialmente no período da manhã. No trabalho, procure se dedicar às tarefas que você já domina e sabe fazer bem, pois sua experiência contará muitos pontos hoje. Conte com a família para o que precisar. Mas é bom ter cuidado para não assumir mais tarefas do que consegue cumprir: evite excessos. A dica também vale para a alimentação e a saúde: cuidado com extravagâncias. No amor, você vai querer segurança. Clima quente na intimidade. Relembre bons momentos a dois.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você pode ganhar ou gastar uma grana inesperada no início do dia. Procure organizar bem as finanças para evitar preocupações e dores de cabeça mais tarde. Vários astros vão realçar a sua criatividade e isso deve ajudá-la a resolver alguns problemas ao longo do dia. Você também pode contar com muita simpatia e boa lábia para negociar, pechinchar e fazer acordos. Explore isso no trabalho: será mais fácil convencer as pessoas. À noite, sua popularidade vai aumentar. Puxe papo, seja para fazer novas amizades ou animar as paqueras. Ótima sintonia na união. Fale de amor e faça planos para o futuro a dois.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você deve explorar todos os pontos fortes do seu signo para conquistar o que deseja. Só precisa ter cuidado para não impor demais as suas vontades sobre os outros – saiba negociar. A Lua chega à Casa das Finanças e traz boas energias para aumentar seus ganhos. Pense nas coisas que você sabe fazer bem e que possam render uma grana extra. Ou em coisas lucrativas que pode fazer em casa. Invista no seu lar, só não gaste demais. No campo sentimental, seu coração vai pedir mais segurança e é provável que não se satisfaça com aventuras. A dois, você e seu bem podem realizar um sonho de consumo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua em Aquário realça os pontos fortes do seu signo e deve ajudar você a vencer qualquer insegurança, preocupação ou desânimo nesta terça-feira. Confie no raciocínio rápido e na sua criatividade para resolver os problemas e encontrar soluções inovadoras para as tarefas. Aposte na troca de ideias, participe das reuniões e decisões e explore sua boa lábia para fazer bons acordos no emprego. Só tenha cuidado para não se distrair com assuntos sem importância. No amor, as afinidades contarão mais pontos e você deve buscar alguém que combine de verdade com você. Sintonia total a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua convida você a trabalhar em equipe e a investir na troca de ideias para encontrar soluções criativas para as tarefas. Você poderá contar com amigos e colegas para tudo que precisar e ainda pode ouvir boas dicas sobre seus projetos para o futuro. Não tenha receio de inovar: é importante estar antenada com novas tendências e tecnologias. Você terá ótima popularidade com amigos e facilidade para se enturmar com gente nova. Numa dessas, também pode conhecer gente interessante e investir em novas paqueras. Fase de boa sintonia, muito diálogo e forte.

