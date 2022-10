População pontua melhorias após 15 dias de funcionamento da rede 5G em Campo Grande

Empresas asseguram que já planejam expansão para os bairros onde o sistema ainda não existe

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado do MS.

Ativada há 15 dias em Campo Grande, a rede 5G vem se mostrando cada vez mais estável entre aqueles que conseguem acessar o novo sistema, contudo ainda “patina” no que se refere a sua expansão pelos bairros mais afastados do centro da cidade. Consultadas pela equipe de O Estado, as operadoras de telefonia que ganharam a concessão para a instalação da rede dizem que já estão em processo de expansão e adaptação para uma melhor estabilidade da rede. Mesmo assim, ainda não existe data prevista para que a tecnologia atenda a todas as regiões.

Um dos primeiros locais onde a nova tecnologia começou a funcionar foi no centro da Capital. Na manhã de ontem (3), a reportagem encontrou Letícia Menino de Queiroz, 34, vendedora, que utiliza a rede desde o dia da sua ativação. Com um celular apto para acessar a nova rede, ela conta que já observou uma diferença na velocidade, que permite que tenha um acesso mais rápido a seus aplicativos de bancos e finanças, onde confere o recebimento do pagamento de seus clientes. Em contrapartida, Letícia que mora no bairro Itamaracá afirma que a sua residência ainda não foi contemplada com a cobertura do sistema.

Mapa de cobertura

Com base no mapa de cobertura, emitido pelo nPerf é possível observar que, além da região central, o sinal já é reconhecido em uma pequena região da Avenida Júlio de Castilho, Eduardo Elias Zahran, alguns pontos próximos ao terminal rodoviário, Avenida Ministro João Arinos e no Parque dos Poderes. (FOTO MAPA)

“Desde que comecei a usar notei que a conexão ficou mais rápida. Eu utilizo quando estou aqui no centro trabalhando, moro no Jardim Itamaracá e lá não funciona, até o 4G às vezes é meio lento. Aqui eu utilizo muito para acessar o aplicativo do banco para confirmar os pagamentos que recebo, e percebi que isso se tornou muito mais rápido, antes ficava um tempinho carregando e demorava para eu confirmar o recebimento dos clientes. Mas estou gostando e espero que chegue logo lá na minha região para que eu possa utilizar sem sair de casa”, contou a vendedora.

Questionada sobre a ampliação da rede para os bairros de Campo Grande, a operadora TIM informou que, como a implementação da tecnologia é recente, ainda não tem data para atender toda a cidade, mas que já oferece conexão segura e estável com o 5G. “É importante ressaltar que a tecnologia ainda está em implantação então não há cobertura em 100% da Capital. A rede irá se expandir conforme a demanda”, disse a TIM em nota.

Atualmente, a empresa atende as proximidades dos seguintes bairros: São Francisco, Cruzeiro, Veraneio, Maria Aparecida Pedrossian, Santo Amaro, Carlota, Universitário, Jardim dos Estados, TV Morena, Santa Fé, Panamá, Rita Vieira, Bela Vista, Monte Líbano, Taveirópolis, Mata do Jacinto, Glória, Seminário, Centro, Margarida, Carandá, Vilas Boas, Popular, Pioneiros, Nova Campo Grande, Sobrinho, Estrela Dalva, Autonomista, Noroeste, Dr. Albuquerque, Mata do Segredo, Chácara Cachoeira, Monte Castelo, Cabreúva, Parati, Chácara dos Poderes, Coronel Antonino, Santo Antonio, Jardim Paulista, São Bento, Itanhangá, Nasser, América, Jockey Club, Tiradentes, Piratininga e José Abrão.

A empresa Vivo confirmou a O Estado que os clientes já estão tendo acesso a uma experiência de velocidade até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento. A rede já está funcionando nos bairros: Centro, Jardim dos Estados e Santa Fé, mas já prevê expansão para outros dez.

“Os próximos bairros a serem ativados são: Amambaí, Cabreúva, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Monte Castelo, Vila Antônio Vendas, Vila Duque de Caxias, Vila Manoel da Costa Lima, Vila Planalto, Vila Rica”, pontuou.

Por sua vez, a Claro confirmou que a nova rede, além de dar mais velocidade para os clientes da Capital, também possibilita baixa latência e alta concentração de tráfego de dispositivos. “A Claro segue em fase de implantação acelerada da sua rede Claro 5G+ em Campo Grande. Inicialmente, o sinal Claro 5G+ já irradia em regiões dos bairros Centro, Glória, Itanhangá e Chácara Cachoeira. Até o momento, a operadora lançou a tecnologia em 22 cidades do país. A mancha de cobertura está disponível no site da Claro (www.claro.com.

br/5Gmais)”, finalizou.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.