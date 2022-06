Corinthians empata com Athletico-PR termina a rodada sem a liderança

Na noite de ontem (15), o Corinthians empatou em 1×1 com o Athletico-PR na Arena da Baixada, e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol saiu ainda no início da partida, aos 4 minutos do 1º tempo, e veio com o Róger Guedes, que abriu o placar para o alvinegro. De pênalti, Terans empatou para o Athletico-PR aos 34 minutos do 2º tempo.

Com o resultado, o Corinthians chega aos 22 pontos -mesma pontuação do líder Palmeiras, mas se mantém na vice-liderança. O Athletico-PR somou seu 18º ponto na tabela e entrou no G4.

Ficha Técnica:

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: David Terans e Abner (ATH); Rafael Ramos e Róger Guedes (COR)

Cartões vermelhos: Hugo Moura (ATH); Roni (COR)

Gols: Róger Guedes (COR), aos 4’/1º tempo; Terans (ATH), aos 34’/2ºT

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico e Abner; Matheus Fernandes (Léo Cittadini), Hugo Moura e David Terans (Erick); Marcelo Cirino (Matheus Babi), Tomás Cuello (Vitinho) e Pablo (Vitor Roque). Técnico: Felipão.

Corinthians: Cássio; Gustavo Mantuan, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo (Roni) e Giuliano (Renato Augusto); Adson (Rafael Ramos), Willian (Fábio Santos) e Róger Guedes (Wesley). Técnico: Vítor Pereira.

