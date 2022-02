Piracema mal termina e paraguaios em MS são presos com carne ilegal de jacaré

Dois paraguaios, um de 22 anos e outro de 36, foram presos em flagrante na madrugada de domingo (27) após serem pegos por agentes da PMA (Polícia Militar Ambiental) com quatro jacarés abatidos. O fato aconteceu às margens do Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho, a 439 quilômetros da Capital.

Durante fiscalização fluvial, os policiais ambientais encontram embarcação ancorada, onde permaneceu assim por 20 minutos. O barco estava próximo à região da Barra do Rio Apa, no lado brasileiro do rio. Ao se deslocarem no local, os agentes levantaram sinais luminosos nos suspeitos, que começaram com uma tentativa de fuga.

Além das carnes de jacarés, a PMA apreendeu uma faca, uma machadinha, além de três redes de pesca com 300 metros no total. A dupla confessou o crime, e disse ainda que não estava tendo sucesso na captura de pescado. Os dois foram presos e ficarão à disposição da Justiça brasileira.

A piracema, período de defeso reservado à reprodução dos peixes, termina apenas amanhã (28). Na terça-feira de Carnaval (1º), começa oficialmente a temporada de pesca 2022 pelos rios de Mato Grosso do Sul. Porém, para praticar a atividade de pesca amadora, é necessário tirar licença ambiental emitida pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).