Lula encerra agenda na Europa e destaca Portugal como elo estratégico com a União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou, nessa terça-feira (21), sua agenda oficial na Europa com uma visita a Portugal, onde reforçou a importância do país como ponte para a expansão de interesses econômicos brasileiros no continente europeu.

Durante reunião em Lisboa com o primeiro-ministro Luís Montenegro, Lula afirmou que Portugal ocupa posição estratégica nas relações comerciais entre o Brasil e a União Europeia, especialmente diante do avanço do acordo entre o Mercosul e o bloco europeu.

Segundo o presidente, a intenção do governo brasileiro é ampliar a presença de empresas nacionais em território português, com o apoio de ministérios e do setor produtivo. Ele defendeu que a parceria vá além da função de porta de entrada para o mercado europeu.

“É muito importante que parte das negociações com a União Europeia seja construída aqui em Portugal, consolidando uma parceria robusta, de ganho mútuo”, afirmou.

Como exemplo de cooperação industrial, Lula destacou a atuação da Embraer em Portugal, classificando a empresa como um caso bem-sucedido de integração produtiva. O presidente também indicou que outras companhias brasileiras podem seguir o mesmo caminho.

Acordo Mercosul-UE e críticas ao Parlamento Europeu

Ao comentar o acordo entre Mercosul e União Europeia, Lula afirmou que a implementação provisória está prevista para começar em 1º de maio. Ele criticou a tentativa do Parlamento Europeu de barrar a medida judicialmente.

Para o presidente, o acordo representa uma oportunidade de cooperação econômica equilibrada e rejeita a ideia de concorrência desleal entre os setores agrícolas dos dois blocos.

“O comércio internacional só funciona quando há complementariedade, não quando se tenta sufocar o parceiro”, declarou.

Encerramento da agenda internacional

A visita a Portugal marcou o encerramento da agenda europeia de Lula, que incluiu compromissos anteriores na Espanha e na Alemanha. Além do encontro com o primeiro-ministro, o presidente brasileiro também tinha reunião prevista com o presidente português, António José Seguro, que assumiu o cargo em março.

A viagem reforça a estratégia do governo brasileiro de estreitar relações comerciais e diplomáticas com países europeus, em meio às negociações para ampliar acordos internacionais.

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