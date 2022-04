Com fim da janela partidária, PP se torna a maior bancada na Assembleia de MS

O período da janela partidária chegou ao fim na última sexta-feira (1), provocando mudanças na política brasileira. Em Mato Grosso do Sul, o Progressistas (PP) se tornou a maior bancada na Alems (Assembleia Legislativa de MS), com cinco deputados estaduais filiados ao partido.

Evander Vendramini e Gerson Claro já eram filiados ao PP, agora o partido conta com Londres Machado que saiu do PSD, Marçal Filho ex-PSDB e Barbosinha que era filiado ao Democratas (DEM). O partido que tinha apenas dois deputados, passou a ter cinco parlamentares no Estado.

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) concentrava a maior bancada na Alems, com quatro deputados, contudo, durante a janela partidária Marçal Filho e Professor Rinaldo Modesto deixaram o partido e Zé Teixeira e Jamilson Name se filiaram a ele. Rinaldo deixou o partido Tucano e foi para o Podemos apoiar a candidatura da irmã Rose Modesto, enquanto Marçal Filho, como anteriormente citado, filiou-se ao PP.

Agora, os quatro nomes quem compõe a bancada do PSDB são: Paulo Corrêa, presidente da Casa, Mara Caseiro, Zé Teixeira e Jamilson Name.

Bancada Federal

Quatro dos oito deputados federais de MS mudaram de partido: Loester Trutis foi do União BR para o PL; Rose Modesto saiu do PSDB para também se filiar ao União BR; Dagoberto Nogueira saiu do PDT para o PSDB; Dr. Luiz Ovando saiu do extinto PSL e agora União BR, para filiar-se ao PP. O mesmo ocorreu com a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correa Dias, que saiu do extinto DEM, e foi para o PP. Vale ressaltar que o União Brasil surgiu da fusão entre o PSL e o DEM.

Após a janela partidária, o PP, partido comandado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também alavancou sua colocação na bancada federal e agora concentra o 2ª maior número de parlamentares na Câmara dos Deputados, atrás somente do PL (Partido Liberal) do Presidente Jair Bolsonaro. O PP somou mais 13 integrantes e chegou a 56 parlamentares. Em Mato Grosso do Sul, seis deputados entre estaduais e federais estão filiados ao partido.