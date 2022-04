Mato Grosso do Sul registra queda de 29% nas internações por COVID-19

O número de internações por COVID-19 segue em queda em Mato Grosso do Sul. Abril iniciou com 41 pessoas hospitalizadas pelo vírus, agora o número caiu para 29 internações (29% a menos) e 112 novos casos confirmados da doença. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado hoje (5).

Do total de pessoas internadas, 13 ocupam leitos clínicos e 16 estão em leitos de UTI, a média móvel da última semana está em 159. Os novos casos foram registrados em diferentes municípios, sendo 64 em Campo Grande, 8 em Paranaíba, 7 em Laguna Carapã, 4 em Fátima do Sul, 4 em Mundo Novo e 4 em Naviraí.

Nas últimas 24 horas MS registrou um novo óbito por COVID, a vítima do sexo masculino tinha 82 anos, residia em Coxim e possuía doença respiratória crônica. A média móvel está em 2,4.

A taxa global de ocupação de leitos UTI por macrorregião de internação é de 66% em Campo Grande, 57% em Dourados, 35% em Corumbá e 20% em Três Lagoas.

Influenza

Conforme o boletim epidemiológico Influenza desta terça-feira (05), um novo caso de hospitalização foi notificado em Paranaíba. A média móvel de novos casos de gripe está em 0,7. Não houve registro de novos óbitos. A taxa de letalidade está em 18,1%.

Com informações da SES.