Adriane Lopes vai se reunir com equipe técnica e buscar alternativas na saúde, educação e violência contra mulher

Empossada a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), revelou em entrevista que a pandemia trouxe várias situações adversas na economia na área da saúde e educação. “A minha principal meta agora nesse primeiro momento é um olhar voltado para a saúde do campo-grandense e a educação. Nossas crianças tiveram muitos prejuízos e nós pretendemos com as nossas equipes técnicas buscar alternativas tanto na área da saúde como na educação para diminuir esse impacto da pandemia”.

A segunda mulher na história que está a frente do Executivo municipal relata: “ser mulher e estar como prefeita de Campo Grande é um grande desafio sendo a segunda mulher, a primeira eleita pelo voto popular. E nós estamos cheios de esperanças com os olhos voltados para nossa gestão, se iniciou ontem (4), com muitos desafios nesse período que estamos quase passando uma pandemia”, dizendo estar muito confiante.

Na sua gestão, Adriane pretende ao lado das equipes técnicas buscar alternativas tanto na área da saúde como na educação para diminuir o impacto da pandemia. Um dos problemas é a falta de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) neonatal para os bebês, mas ela promete se reunir com secretários e “buscar a solução ainda essa semana”.

“Nós temos dados de que alguns dias atrás foram abertos mais 10 novos leitos neonatais para Campo Grande, mas essa semana ainda sentando com os secretários ajustando, hoje nós temos reuniões, com as Secretarias que tem pautas urgentes como da saúde. Nós vamos buscar a solução o quanto antes, para solucionar todos esses problemas que estão ai diante de nós, nessa semana”, destacou a prefeita.

Secretários

Adriane explica que a equipe posta diante da prefeitura tem feito um excelente trabalho. “Temos profissionais técnicos pessoas que estão prontas para esse desafio. Não pretendemos fazer mudanças, a não ser aqueles que estão colocando seu nome a provação como pré-candidatos das próximas eleições.”

O seu partido, Patriota, tem dois representantes na Câmara. Mas, afirma ter bom relacionamento com todos os vereadores. “Estamos acompanhando o poder legislativo desde quando iniciamos essa caminhada no poder Executivo ao lado do prefeito e da nossa equipe. Então, acredito que nós vamos manter a harmonia e trabalhar juntos, porque o nosso objetivo é o mesmo, é o bem de Campo Grande e da população campo-grandense”, declarou ela em entrevista a rede de TV local.

Violência contra mulher

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul de 2020, foram registrados cerca de 17.286 boletins de ocorrência por algum tipo de violência doméstica e familiar. “Vamos nos empenhar trabalhando preventivamente para combater a violência e garantir os direitos das mulheres e de todo cidadão campo-grandense”, finalizou.