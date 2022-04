Com fertilizantes “nas alturas” e sal 90% mais caro, preço da carne promete subir para o consumidor

Prepare-se, porque o que já está caro vai subir ainda mais. É o que se espera do preço da carne exposta nos refrigeradores de supermercados e em açougues sul-mato-grossenses. E a explicação vem do agronegócio, que está a absorver o exponencial aumento no valor dos fertilizantes e, mais recentemente, de um dos insumos mais necessários para a sobrevivência e qualidade do rebanho: o sal mineral.

Segundo dados analisados pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), o custo do sal já aumentou em média quase 90% do ano passado para cá. E quem paga essa conta é o consumidor final, já que o encarecimento de insumos rurais implica no aumento do preço da carne que vai à panela – cadeia de mercado da agropecuária.

Mas qual a finalidade do sal mineiral para os bonivos? De acordo com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o item serve de suplemento importante na dieta do gado, pois supre a deficiência do pasto na oferta de minerais.

“São mais de 20 substâncias que o animal precisa para viver saudável e até mesmo engordar o boi”, explica André Salles, apoio técnico e representante da Embrapa. O sal mineral proporcional o cresimento dos ossos do animal, produção de sangue e até mesmo aumenta a imunidade do rebanho.

Com os preços nas alturas, a Embrapa alerta para o cuidado onde se guarda o insumo, já que as recentes chuvas podem prejudicar na perda do sal que vai para o gado. Caso não tenha um lugar abrigado, a sugestão é utilizar tambores.

Fertilizantes

Lembrando que produtores rurais já enfretam o constante aumento no preço dos fertilizantes para o plantio – isso em decorrência da guerra na Ucrância. Um dos maiores exportadores é a Rússia, que se encontra atualmente em conflito com o país vizinho mesmo com a “indireta” de cessar fogo.

Também devido à logística mais complexa de entrega dos insumos e também das sanções econômicas aplicadas ao país ex-soviético, os valores de fertilizantes inflacionaram, a demanda global aumentou e o Brasil vem lidando com estoques apertados.

Ainda, o governo brasileiro vem trabalhando sua diplomacia internacional no intuito de baratear o que paga ou até mesmo encontrar novos exportadores. Em resumo, a carne promete ficar ainda mais “salgada”.