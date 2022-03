MS é o segundo Estado que mais consome carne no País

Por Bela Reina [Jornal O Estado MS]

Mato Grosso do Sul está em segundo lugar no ranking nacional de consumo de carne, segundo últimos dados da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os sul-mato- -grossenses consomem em média 29,4 quilos de carne ao ano, superado apenas pelo Amapá que consome 30,5 k.

O Brasil é o terceiro maior consumidor de carne, a nível mundial, de acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A carne encareceu 22% nos últimos doze meses devido à alta da inflação.

A quantidade da proteína de origem bovina consumida no Estado é volumosa. O cidadão come, por ano, em

média 6,6k de carne bovina de primeira e 9,9% dos cortes de segunda, conforme a Pesquisa de Orçamento Familiares.

Mesmo com o aumento nos cortes, os açougues confiam na preferência do Estado. É o caso da Meat Place.

“Há muita reclamação do preço, mas de fato as pessoas estão entendendo que tudo está subindo. Poderia ter

caído mais, mas não caiu. O brasileiro deixa de pagar uma conta para comprar carne”, destacou o gerente geral, Uelinton Rocha.

O gerente também relata que o consumo está estabilizado. “Eu acho que o consumo se mantém. Para se ter ideia, filé e picanha eram R$ 49,99 e hoje vendo por R$ 69,90 e o consumo não cai”, completou.

O funcionário público Gian dos Santos, de 33 anos, foi um dos consumidores que não deixou de comprar carne bovina, nem pelo preço. ovina, nem pelo preço. “Não deixei de consumir, nem diminui a quantidade

que compro por uma preferência pessoal. A gente tem a cultura de consumo da carne bovina”, comentou.

Por outro lado, o técnico de telecomunicações, Vagner Perin, preferiu diminuir o consumo, mas ainda continua comprando. “Tenho opção por carne bovina. Eu ainda tenho comprado carne bovina, menos,

mas ainda tenho”, concluiu.

Consumo no Brasil

O consumo do alimento cresceu cinco vezes nos últimos 50 anos. Segundo a projeção realizada pelo estudo da OCDE, a expectativa é de que, em média, o consumo de carne aumente a cada ano, podendo atingir a marca de 43,7 kg per capita em 2030. O Brasil ainda é um dos principais consumidores de carne do mundo, em média são consumidos 24,6kg per capita num período de um ano.

Mais informações clique aqui e acesse o Jornal Impresso de hoje.