Ministra viaja ao Canadá para negociar fertilizantes usados no agronegócio em MS

Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou na última quarta-feira (2), que está com viagem marcada para Canadá no dia 12 de março, para negociar o aumento das exportações de potássio para o Brasil. A medida visa conter os impactos econômicos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O Brasil ocupa a quarta posição no ranking global de consumo de fertilizantes, sendo responsável por cerca de 8% deste volume e o maior importador mundial. De acordo com o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o país importa cerca de 80% de todo o fertilizante usado na produção agrícola brasileira.

Em relação ao potássio, o percentual importado é de aproximadamente de 95%, somente a Rússia é responsável por fornecer 25% dos fertilizantes para o Brasil. A Rússia é também o maior exportador mundial de fertilizantes, com praticamente US$ 7,0 bilhões exportados em 2020.

Dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), apontam que o país é o segundo maior produtor global de nitrogenados. Como fornecedor para o Brasil, a Rússia participa com 21% dos nitrogenados.

No ano passado, a ministra Tereza Cristina esteve na Rússia, e em fevereiro no Irã para negociar o aumento de exportações de fertilizantes para o Brasil. Conforme a estatal iraniana NPC (National Petrochemical Company), o Irã poderá triplicar as exportações de ureia para o Brasil, que podem chegar a 2 milhões de toneladas ao ano.

