Com falência múltipla dos órgãos, quadro de saúde de prefeito de Pedro Juan é “praticamente irreversível”

O quadro clínico do prefeito paraguaio José Carlos Aceved0, 58, é praticamente irreversível, de acordo com boletim médico atualizado no final da tarde desta quarta-feira (18), no hospital particular Vida Vida, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Conforme o site estrangeiro ABC Color, Em menos de duas horas, o panorama de saúde do prefeito ficou sombrio e ele começou a ter falência de múltiplos órgãos. “As esperanças são mínimas, está se apagando”, disse o médico intensivista David Peña. Além disso, o doutor relatou que apenas um milagre é esperado para acontecer.

Nesta manhã, os médicos David Peña e Fátima Medina, informaram que o prefeito perdeu muito sangue. “O coração está começando a mostrar sinais de falência”, disse os profissionais de saúde do hospital de Pedro Juan Caballero.

O prefeito foi atingido por sete tiros, dois deles no pescoço. No hospital, a vítima sofreu parada cardíaca e foi reanimado pela equipe médica que conseguiu reverter a situação previamente.

Atentado

José Carlos Acevedo estava em frente da sede do Palácio da Justiça, quando pistoleiros se aproximaram e efetuaram aproximadamente 10 tiros. José foi atingido por sete e logo foi socorrido em estado grave para o hospital Viva Vida, onde foi internado e passou por uma cirurgia. Acesse também: Neto, filho e idosa de 77 anos são presos por tráfico no Jardim Itamaracá

