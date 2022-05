Espanha pode se tornar primeiro país da Europa a oferecer licença menstrual remunerada

O governo espanhol aprovou ontem (17), um projeto de lei que prevê uma licença remunerada de até 3 dias para mulheres durante o período menstrual. A medida faz parte da reforma da Lei de Aborto do país. O projeto ainda irá ao Parlamento.

Por enquanto, o projeto se abstêm apenas para mulheres que sofrem com uma menstruação severa, e a licença prevê cerce de três dias de ausência do trabalho sem desconto no salário.

O mesmo projeto também amplia o acesso ao aborto, que já é legal no país e atualmente pode ser feito até a 14ª semana de gestação em todos os casos e até a 22ª semana em casos de anormalidades do feto. Pela reforma, adolescentes com 16 e 17 anos não precisarão mais de permissão dos responsáveis legais para fazer a interrupção voluntária da gravidez.

Apenas Japão, Indonésia e Zâmbia têm leis que incluem o benefício. Se aceito pelo Parlamento do país, a Espanha poderá se tornar o primeiro da Europa a oferecer a licença.

Veja também: Espanha tem projeto de lei para licença médica durante período menstrual

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.