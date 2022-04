Com encenação da Via Sacra, espetáculo de teatro promete emoções no shopping Bosque dos Ipês

O evento acontecerá no Acesso A do estacionamento, com tempo de 1h45min de peça. O ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível. O ponto de troca para a entrega dos alimentos em troca da entrada fica no 2º piso do shopping, próximo à loja Chilli Beans.

Para os fiéis e devotos que quiserem acompanhar a missa depois do espetáculo, também tem programação especial no Santuário Nossa Senhora Perpétuo Socorro.

Programação das missas:

Sexta-feira Santa (15): Celebração da adoração da santa cruz, às 15h. Às 19h a Via Sacra encenada pelo canto do perdão.

Sábado Santo (16): Vigília Pascal com a celebração da liturgia.

Domingo de Páscoa (17): Celebrações da ressurreição a partir das 7h, 10h, 16h, 18h e 20h.