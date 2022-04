Acidente na MS-040 deixa dois mortos e um ferido

Um acidente no início da manhã de hoje (15), envolvendo dois veículos Ford Ka e Toyota Hilux na MS-040 a 20 quilômetros de Campo Grande, terminou com a morte de duas pessoas e deixou uma gravemente ferida.

Conforme as primeiras informações, no SW4 estava um casal junto com a filha de 13 anos, a família seguia viagem para Tupã (SP) onde passariam o feriado com outros parentes. No trecho onde houve o acidente o homem parou à margem da rodovia para trocar de direção com a esposa, mas antes que pudessem voltar para a pista foram atingidos por um veículo Ford Ka que também estava ocupado por três pessoas.

Com o impacto, a Hilux capotou e o veículo de passeio foi parar do outro lado da pista. Dos ocupantes do Kord Ká, dois morreram e um ficou preso entre as ferragens sendo atendido pelo pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo.

Fizeram o atendimento da ocorrência a Polícia Civil, perícia técnica e policiais rodoviários estaduais.