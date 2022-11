Com direito a peru na mesa, campo-grandense gasta no máximo R$ 370 para ter ceia de Natal

Pesquisa de preço contém duas proteínas, arroz, salada, panetone e outros ingredientes comuns para a data

O Natal está cada vez mais próximo e, junto com ele, vêm as comemorações que cercam a data. A tradicional ceia não fica de fora dos costumes da maior parte da população que faz questão de comemorar. Para isso, o campo-grandense gastará o valor máximo de R$ 370. O jornal O Estado visitou três supermercados na Capital, considerando 11 itens.

Para uma ceia simples contendo duas opções de proteínas, arroz, salada, panetone e ingredientes comuns nas festividades de fim de ano, o consumidor gastará R$ 368,13 no Assaí, ao passo que no Fort Atacadista sai por R$ 370,32. No Comper, onde também teve a pesquisa, ainda não está sendo vendido o peru, por isso o valor da ceia ficou em R$ 171,23.

No Fort, o arroz de 5 quilos, da marca Tio João, pode ser adquirido por R$ 24,89 ao passo que no Assaí custa R$ 27,89, e no Comper R$ 29,99 (20,49%). A diferença encontrada parece ser baixa, contudo a pesquisa de preços ainda é a melhor saída para os que buscam economizar nesse fim de ano. Uma boa pedida para incrementar o arroz são as castanhas de caju, que podem ser compradas entre R$ 16,90 (Assaí) e R$ 24,98 (Fort).

Ingrediente polêmico da farofinha, a uva-passa (200 g) está por R$ 5,39 no Assaí, enquanto no Fort o mesmo pacote é vendido por R$ 6,99 (29,68%).

As proteínas são as grandes “estrelas” da mesa na noite de Natal. O peru (Seara), um dos principais pratos para a data, tem o custo de R$ 27,48 o quilo nos atacadistas pesquisados. Para o valor total da ceia foi considerado um peru de 4 kg, o que soma um gasto de R$ 109,92 para o consumidor campo-grandense.

Outro corte que também foi levado em conta para a mesa é o pernil de porco (Seara), que é comercializado a R$ 30,48 no Fort e R$ 36,98 no Assaí. Respectivamente, o custo será de R$ 121,92 e R$ 147,92 (21,33%).

O panetone, tradicional pão natalino, sempre aparece nas ceias. Para contar com essa iguaria na mesa, será necessário desembolsar R$ 22,99 no Assaí e no Fort, e R$ 23,99 no Comper, preço disponível para a marca Bauducco.

Salada

Acompanhamento obrigatório, as saladas são mais incrementadas durante as festas. Sendo assim, o tomate cereja pode ser encontrado entre R$ 3,69 e R$ 8,81. O palmito (Vitalia) é outro item que costuma dar as “caras” na data; seu valor é de R$ 19,50 no Assaí, R$ 21,95 no Fort e R$ 23,99 no Comper.

O quilo da manga está por R$ 3,49 (Assaí) e R$ 4,99 (Fort e Comper). Já na alface, o consumidor pagará entre R$ 2,99 e R$ 3,49, sendo que o menor preço é praticado no Fort.

Cestas natalinas são opções para presentear nas festas de fim de ano

As cestas natalinas preenchem espaços próprios nos corredores de supermercados e atacarejos no fim de ano.

Este ano, com o fim das restrições, a celebração do Natal deve aumentar o poder de compra do brasileiro, que está mais otimista para presentear. Conforme pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), o Natal 2022 deve injetar R$ 66,6 bilhões na economia.

Lembrança tradicional, as cestas natalinas adquiridas em supermercados e atacarejos – modelos de negócio que oferecem preços mais baixos aos consumidores – estão disponíveis em vários formatos e tamanhos, à espera dos consumidores na rede Fort Atacadista, do Grupo Pereira.

“A maior parte das vendas de cestas natalinas é adquirida por empresas que presenteiam seus funcionários, sendo bastante aguardadas, pois servem de complemento para a ceia de diversas famílias”, enfatiza a coordenadora regional de Marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte.

Os preços variam entre R$ 49,00 e R$ 69,00, com 15 itens; R$ 79,00 e R$ 99,00, com 20 itens; e R$ 99,00 e R$ 149,90, com 25 itens. Além das cestas, outros produtos que podem ser opções de presentes são os panetones, vinhos e aves natalinas.

Por Evelyn Thanaris – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: População enfeita as ruas nas vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo