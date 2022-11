População enfeita as ruas nas vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Nas vésperas da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Qatar, a população campo-grandense começa a enfeitar as ruas da Capital. O Portal O Estado Online andou pelos bairros para ver de perto a empolgação dos torcedores pela busca do hexacampeonato.

Em um estabelecimento na rua Nove de Julho, esquina com a Avenida das Bandeiras, Evandir Borges Soares, de 48 anos, proprietário da Esquina da Copa, disse que a festa está pronta para a estreia do Brasil na Copa. “Amanhã vamos abrir cedo o estabelecimento e as pessoas já me disseram que estão empolgadas e não vê a hora do Brasil entrar em campo”, detalhou.

No outro lado da esquina, quatro rapazes trabalham fortemente para montar o palco onde ficará o telão.”você pode ver do outro lado, estou montando um palco onde ficará um telão e assim vou ter mais espaço para acomodar as pessoas. Estamos prontos e ansiosos para a estreia, que seja com uma grande vitória”, comentou.

Sobre o trabalho bem detalhado das fitas penduradas no bar, Celso ainda comentou que a decoração não é novidade e sim vem de muitos anos. “Sempre decorei o local, começamos a fazer isso na Copa de 2010, depois 2014, 2018 e agora 2022. Nessa Copa meus filhos ajudaram e gostaram demais de pendurar as fitas de TNT que, na verdade ganhei e também tinha guardado de outras Copas.

Em outro local da cidade, na rua Pio Rojas, no Monte Castelo, funcionários da Borracharia Central Pneus estavam finalizando os últimos retoques das bandeiras e uma taça da Copa do Mundo pintada na frente do estabelecimento. “Começamos esse trabalho no sábado às 14h e fomos até às 22h. Quem iniciou essa ideia foi os guris (funcionários) e acabou, na verdade os meus filhos pequenos participando deste projeto”, detalhou o proprietário da borracharia, Cláudio Dias, de 46 anos.

Nos fundos da borracharia, uma pequena televisão em som alto faz o ambiente ser mais descontraído no meio dos barulhos de pistola na troca de pneus. Celso disse que amanhã churrasco e cerveja é obrigatório no local.”Minha televisão é pequena e amanhã vou colocar uma maior para gente ver o jogo. Já avisamos as nossas famílias que vamos assistir o jogo juntos e assim cerveja e churrasco precisa ter para animar a nossa tarde com uma grande vitória da seleção”, comentou aos risos com os funcionários.

Enquanto isso na rua, Max Salles, de 30 anos, funcionário do estabelecimento, finaliza os últimos retoques mostrando empolgação com o jogo de amanhã. “Amanhã é vitória nossa, o hexa vem”, comentou mostrando enorme alegria de finalizar os retoques abaixo de um sol de quase 30 graus.

A Seleção Brasileira que está no grupo G com Camarões, Sérbia e Suíça, estreia na Copa do Mundo, amanhã. às 15h (Horário de MS), contra a Sérbia.

