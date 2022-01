Com alta procura, Fiems reabre drive-thru de testagem rápida da COVID-19

Diante do rápido aumento na procura por diagnósticos para COVID-19, o Sistema Fiems ampliou a capacidade de testagem da população em Campo Grande e reabriu neste sábado (8) o drive-thru com capacidade para realização de até 500 testes diariamente.

Os exames serão realizados no edifício garagem da Fiems, situado na Rua Engenheiro Roberto Mange, próximo à avenida Afonso Pena. Excepcionalmente neste sábado, o horário de funcionamento será das 9h às 11h30 horas e das 13h às 16h30. Depois, o espaço funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

O atendimento é gratuito, mas é necessário agendamento prévio por meio do site www.loja.sesims.com.br. Os resultados serão disponibilizados em até 2 horas após a coleta, pelo número de WhatsApp cadastrado.

O exame oferecido será o teste rápido de antígeno para diagnosticar a covid-19. A secreção nasal é colhida por meio de um swab nasal (cotonete específico) introduzido na narina. Essa é a forma de identificar se o paciente apresenta infecção viral ativa.

A testagem em massa começou a ser oferecida pela FIEMS em maio do ano passado. Ao longo de 2021, Campo Grande e várias cidades do interior do Estado receberam a iniciativa.

Serviço – Mais informações pelo 0800 723 7374 ou pelo WhatsApp (67) 3330-2423