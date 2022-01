Advogado e digital influencer ensina como conhecer o mundo gastando menos

Sabe aquela viagem dos sonhos que você não concretiza porque está fora do seu orçamento? Com conhecimento, planejamento e técnica você pode conseguir. Quem garante e prova isso é o advogado e digital influencer Rodrigo Coelho, criador do Instagram e YouTube “Não é Caro Viajar”, que dá dicas de como curtir viagens com conforto, em classe executiva e ficando em hotel 5 estrelas pagando mais barato com valores que chegam a 80% de desconto. Tudo pode ser comprovado nas mídias sociais do jovem que contou sua história para o caderno Artes&Lazer.

Rodrigo, que já conheceu mais de 31 países, e no momento está no Catar, prestes a ir para a Turquia e o Egito, relatou como surgiu a ideia de criar os canais onde ensina o segredo do sucesso e que juntos totalizam 31 mil seguidores.

“Tudo começou em 2014 quando eu fiz a minha primeira viagem internacional. Eu tinha uma passagem com milhas para a Argentina e foi após essa viagem que eu abri a minha mente, eu vi que é possível viajar economizando milhas, com a passagem e também outras formas de economia durante a viagem. No ano seguinte eu fiz uma viagem maior onde conheci quatro países: Portugal, Espanha França e Marrocos. Como foi uma viagem muito longa, eu aprendi muito sobre economia em viagens. Só eu sentia falta de ter mais conforto. Quando você quer viajar em classe executiva e quer ficar em bons hotéis, o valor é mais alto. Então eu busquei meios alternativos de ter essas experiências, só que gastando menos ou igual a quem viaja como quem viaja da forma econômica”, explica Rodrigo

“Isso foi possível por meio das milhas aéreas. Aí fui estudar sobre o assunto, sobre programas de fidelidade com companhias aéreas, fidelidade de bancos, hotéis. Me aprofundei e criei técnicas para fazer emissão de passagens em classe executiva e ficar em hotéis 5 estrelas. Ter experiências de luxo só que gastando menos. É o que eu sempre falo para meus seguidores: viajar mais, gastando menos, só que, com muito mais conforto. Tudo isso só é possível se você tiver técnica e planejamento.”

Não demorou muito para Rodrigo chamar a atenção das pessoas ao seu redor e começar um blog que culminou em Instagram e YouTube. Nascia aí o “Não é Caro Viajar”. “Como eu comecei a viajar bastante tinha muita pergunta de amigos e familiares ‘como é possível?’, ‘como você faz?’, aí primeiramente criei o blog ‘Não é Caro Viajar’ e depois migrei para o Instagram e também para o YouTube. No YouTube publico vlogs de viagem, reviews de cabine de classe executiva das companhias aéreas, dos hotéis. Já no Instagram publico stories em tempo real, sempre explicando como eu faço para viajar tanto gastando pouco”, aponta o advogado.

Paixão pelo turismo

Rodrigo atribui tudo ao seu amor por conhecer países e culturas diferentes, e além de dividir a ocupação com as viagens ele ministra cursos. “De formação sou advogado, tenho meu escritório, mas sou apaixonado por turismo e por viajar e também tenho um curso ‘Não é caro viajar com milhas’, onde ensino tudo isso que aprendi. Hoje divido meu tempo no escritório de advocacia entre as viagens internacionais e nacionais e o curso.”

O segredo do sucesso

Questionado sobre como conseguiu viajar ao redor do mundo pagando menos, o jovem não reluta em responder. “O segredo do sucesso é ser verdadeiro. Eu falo para meus seguidores sobre o que eu vivo. Eu mostro que é possível e como sempre estou viajando isso gera uma conexão, uma identificação com os seguidores. Eles passam a enxergar esse universo que eu apresento como algo que é possível. Existe uma troca de informações entre eu e meu público, a gente troca muitas ideias.”

O digital influencer falou sobre os impactos da pandemia no turismo e em sua vida ligada diretamente às viagens. “O turismo foi bastante afetado com a pandemia. Em 2020 tinha várias viagens, pois me planejo sempre com antecedência para pode dar conta do meu trabalho no escritório e do curso. Em 2020 eu fiz uma viagem para China, Indonésia, Singapura e Malásia. Quando cheguei ao Brasil fiquei sabendo do coronavírus, aí cancelei todas as viagens de 2020 e voltei a viajar em 2021, claro seguindo todos os protocolos de segurança, fazendo os exames necessários indo para os países que já estavam abertos para o turismo com todos os cuidados necessários”, ressalta

Segundo o jovem, a pandemia influenciou também na quantidade de promoções que foram recolocadas para o ano de 2021 e ainda estão rolando. “É uma boa hora para as pessoas fazerem planejamento de viagem com essas promoções. Tem muita promoção relacionada a milhas, que você pode transferir pontos do seu cartão e ganhar bonificações extras em programas de fidelidade aérea, também tem muitos pacotes em promoção e hotel. Levando em consideração as mutações de vírus, creio que ainda vá demorar para ser como era antes, mas a tendência é o turismo se adaptar a nova realidade e muitos países que visitei exigem o certificado de vacinação, exame RT-PCR antes de embarcar, então acredito o turismo vai se adaptar a essa nova realidade.”

Dicas preciosas

Rodrigo deixa dicas exclusivas para quem está planejando viajar. “Eu já conheci mais de 31 países desde 2014 pra cá e os países que mais me encantaram foram Marrocos, Turquia, Japão, China e Irã, pois são países diferentes, pouco convencionais e pouco explorados pelos brasileiros, mas que recomendo muito, tanto pela questão cultural como da experiência em si de viagem. No momento estou no Catar, vou para a Turquia e o Egito e a viagem deve durar um mês e vou mostrar tudo para meus seguidores.”

“No cenário atual tudo é possível, tem passagens com até 80% de desconto e cupom de descontos em hotéis que geram um impacto muito grande na economia, significativo no saldo total das viagens. Outro ponto importante são os países que tem moeda mais desvalorizada tem custo mais acessível como é o caso da Turquia e do Egito, que além de ser um destino muito em alta é muito acessível.”

Perguntado sobre se ainda deseja ir a algum país em especial, o jovem já tem a próxima viagem em planejamento. “Entre os lugares que ainda quero conhecer está a Polinésia Francesa e estou traçando a estratégia para ficar num hotel incrível com 80% de desconto, também utilizando milhas aéreas. Este é um destino muito caro, equivalente às Ilhas Maldivas, mas que requer mais organização e preparação”, finaliza Rodrigo Coelho.

Quem quiser conhecer mais sobre os canais do “Não é Caro Viajar”, Instagram @ naoecaroviajar e YouTube Youtube. com/naoecaroviajar/.

(Marcelo Rezende)