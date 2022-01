Corpo de bombeiros combatem incêndios no Parque Municipal de Naviraí

O corpo de bombeiros combateram os incêndios no Parque Municipal de Naviraí e no Parque Estadual das várzeas, na tarde de sexta-feira (7), no Rio Ivinhema. São mais de 40 militares, oito viaturas e uma aeronave nas ações.

Segundo o corpo de bombeiros, as guarnições de combate a incêndio também atuaram na fazenda Touro Branco, auxiliando na confecção de aceiros e fazendo o monitoramento da área, atuando na prevenção para que as chamas não atinjam a fazenda que faz divisa com o Parque Municipal.

Os pontos principais de incêndio se localizam em áreas de mata fechada e de alagamento nas várzeas do Rio Ivinhema dentro do Parque Municipal de Naviraí, dificultando assim o combate direto pelas equipes de campo.

(Com Itamar Buzzatta)