Com 6 pré-candidatos, eleições já agitam bastidor político de Coxim

Distante 252 km de Campo Grande, Coxim é mais um dos municípios sul-mato-grossenses onde as peças do tabuleiro político já começaram a ser dispostas para o início do jogo. O primeiro movimento é da população que indica os nomes de preferência para disputar o jogo. No município, segundo pesquisas recentes, os nomes favoritos para concorrer são do atual prefeto Edilson Magro (PP), do advogado Pedro Ronny (sem partido), ex-prefeito Aluízio São José (PSB), ex-vice-governador Moacir Kohl, vereador Abílio Vanelli (PT) e a vereadora Adriana Nabhan (MDB).

Apesar dos vários nomes indicados, o quadro indica que mais uma vez a disputa deverá ser polarizada entre o prefeito Edilson e Pedro Ronny. A dupla deverá se enfrentar pela segunda vez, já que disputaram a mesma cadeira em 2020. Na primeira disputa Edilson foi o vencedor. A sua eleição foi representativa, pois significou a derrota dos dois maiores grupos políticos da época liderados por Moacir Kohl e Junior Mochi (MDB). Outro dado interessante, é que Magro também foi vice-prefeito de Aluízio São José em 2012. Com jogo terminado, os dois voltam para a luta e vão brigar mais uma vez para conquistar o voto dos eleitores.

Presidente do PP (Partido Progressistas) de Coxim, o prefeito Edilson Magro prefere não revelar ainda se é ou não pré-candidato, para não atrapalhar o andamento da sua gestão.

“Nós estamos tranquilos ainda. Temos muitas obras para sair, para iniciar, temos ordem de serviço. Então, por enquanto, ainda não estamos pensando em reeleição. O nosso objetivo é, até junho, julho, que é o período que começa o período eleitoral, nós terminarmos as obras, fazermos as obras e, realmente, tudo o que Coxim precisa. Então, tem muita coisa por fazer. Entendo que, se a gente acelerar o processo político agora, a gente atrapalha a questão administrativa. Por enquanto, ainda não estou falando em reeleição. Houve uma pesquisa, e estou muito bem, tranquilamente na frente, mas também não me empolgo com isso. Sei que as coisas vão acontecendo, vão surgir candidatos e tal, a gente respeita todo mundo, mas, por enquanto, ainda não vamos falar em reeleição. Nós vamos aguardar junho para a gente discutir política. O que nós estamos fazendo é, organizando os partidos”, disse Edilson Magro.

O prefeito disse ainda, que o seu grupo político terá um nome para concorrer as eleições de 2024. “Nossa equipe, o nosso grupo, lançará um candidato e a gente vai estar preparado para disputar as eleições. Mas, por enquanto, eu, Edilson Magro, não vou falar em reeleição. Eu vou esperar junho, mais ou menos, aí vamos estar com as obras concretizadas, tudo certinho. A gente faz uma pesquisa, faz um levantamento para decidir quem será o candidato do nosso grupo”, completou.

Ele destacou também, que tem conversado com os aliados reafirmando as parcerias e buscando outros partidos para concretizar novas alianças.“Sou do Partido Progressistas, temos o PSDB, que é parceiro nosso, temos o Partido Republicanos e outros que poderão vir. Então, vamos estar organizados”, explicou. Outro partido que é simpático ao prefeito atual é o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido que já foi a sigla de Edilson Magro. Ele não só esteve presente na convenção do partido em 2023, como foi elogiado pelo deputado estadual e principal liderança do partido em Coxim, Junior Mochi (MDB).

Conversa com partidos

O pré-candidato Pedro Ronny (sem partido), também já está se articulando desde o final do ano passado. Assim como o prefeito Edilson, Ronny não confirma sua pré-candidatura. No entanto, também já conversa com outros partidos, lideranças e, inclusive, no início deste ano começou a percorrer os bairros de Coxim para ouvir as demandas da população. Em entrevista recente para o site local, Edição MS, o advogado deu a seguinte declaração: “Se for candidato terei informações para um plano de governo concreto, que vai ao encontro das necessidades da nossa gente. Se não for, posso contribuir com essas mesmas informações em outro projeto político”.

Dividindo o tempo entre o trabalho e agendas políticas, tudo indica que Ronny será sim pré-candidato, entre os encontros que já realizou, tornaram- -se público uma conversa com o vice-prefeito Flavio Dias (PSDB) e outro com a vereadora Marly Nogueira (PT), um nome cogitado para compor chapa como vice. Segundo Ronny, no encontro com o vice-prefeito a pauta foi a conjuntura política de Coxim. Isso porque, no final de 2023 circulou um boato que talvez o prefeito não disputasse a reeleição, chegando a citar a indefinição em entrevista de rádio. Essa indefinição, faz com que Flávio (PSDB), possa conversar com todos, aliados e oposição, para discutir o projeto eleitoral. “Temos um compromisso com o Edilson. Isso é fato. Resta saber se vamos renovar por mais quatro anos”, disse Flavio Dias ao site local.

O relógio já está correndo, em breve as pré-candidaturas devem ser confirmadas ou extintas, ficando o cenário cada dia mais claro para os eleitores coxinenses, que terão mais uma vez, a missão de escolher a melhor opção entre os candidatos, para governar Coxim pelos próximos quatro anos.

Dados locais

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), Coxim tem 26.256 eleitores, sendo 12.834 do sexo masculino 13.422 do sexo feminino. Quanto a escolaridade, 2.020 eleitores são analfabetos, 2.064 (Lê e escreve), 7.960 possuem o fundamental incompleto, 1.260 possuem fundamental completo, 3.891 médio incompleto, 4.595 médio completo, 1.539 superior incompleto, 2.927 superior completo.

Situado ao norte do Estado de Mato Grosso do Sul, numa região dominada antigamente por índios das etnias Caiapó e Bororó, Coxim também é reconhecido por suas denominações populares de “Capital Nacional do Peixe”, “Terra do Pé-de-cedro” e “Portal do Pantanal”. Com 32,2 mil habitantes, o município é um dos principais pontos de pesca de água-doce do país, atraindo milhares de turistas, pescadores amadores, que buscam nas águas piscosas dos rios Taquari, Coxim, Jauru e Piquiri a oportunidade de realizarem suas incursões pesqueiras, sendo, desta forma, considerado também um centro econômico e turístico regional, conhecido nacionalmente também por abrigar diversos ícones paisagísticos como as cachoeiras do Salto e Palmeiras, além de inúmeros rios, serras e pantanais.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB da cidade é de cerca de R$ 1,1 bilhão de reais, sendo que 45% do valor adicionado advém dos serviços, na sequência aparecem as participações da administração pública (23,9%), da agropecuária (23%) e da indústria (8,1%). Com esta estrutura, o PIB per capita de Coxim é de R$ 33,3 mil.

