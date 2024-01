Bolsa família: beneficiários com NIS 8 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta segunda-feira (29), ,mais um pagamento de 2024 aos beneficiários do Bolsa Família. Dessa vez serão contemplados os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 8.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em janeiro são R$ 14,48 bilhões de transferência do governo federal para 21,12 milhões de famílias. O valor médio por família ficou em R$ 685,61 neste mês.

“Ao longo do ano passado, o Bolsa Família registrou o maior volume de recursos desde a criação do programa, em 2003: foram R$ 14,1 bilhões em média, por mês, contra R$ 7,8 bilhões de 2022. O valor médio repassado às famílias foi R$ 670,36 por mês em 2023, também o maior patamar já alcançado”, informou o MDS.

Quais as condições para permanecer no programa?

As famílias devem cumprir condicionalidades, que são alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas:

1. Exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

2. Acompanhamento pré-natal para gestantes.

3. Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até seis anos.

4. Manutenção do caderno de vacinação atualizado.

5. A nova versão do Bolsa Família tem um valor de renda para entrada. O programa passou a incluir famílias com renda de até R$ 218 por pessoa –aumento em relação à faixa de pobreza, que era de até R$ 210 por pessoa.

Como acompanhar É possível conferir as datas dos pagamentos, o valor do benefício pago para a família, e a composição das parcelas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

Leia mais: