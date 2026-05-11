Mais um lance da Escadinha da XV de Novembro é concluído em Corumbá

Com entrega prevista para sábado (16), a obra encanta quem passa pelo local

A escadaria centenária do Porto Geral, que está recebendo intervenção do artista visual Marcos Rezende, teve mais uma etapa concluída.

Por meio do Instagram, o artista compartilhou a explosão de cores da obra, destacando o pôr do sol de mais um dia de trabalho e um pouco do conceito que deu vida aos 126 degraus.

“O balé”, como define a explosão de cores, traz a proposta de um safári visual, no qual moradores e turistas são contemplados com imagens de animais da fauna sul-mato-grossense, como onça-pintada, tucano, arara e lobo-guará, entre outros.

Ponto turístico da cidade, a escadaria liga a Avenida General Rondon à região do Porto Geral, em Corumbá.

O cinza deu lugar às cores, transformando o espaço histórico em um novo atrativo turístico da Cidade Branca.

A ação faz parte da programação do Festival América do Sul. Rezende iniciou o trabalho em abril, e a previsão é de que a obra seja concluída no sábado (16). O projeto conta com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

“Essa obra que estou fazendo em Corumbá, na Escadinha da XV, é muito gratificante. Depois vou fazer um vídeo explicando melhor [o trabalho], por que e como a criei”, disse Rezende.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcos Rezende (@marcosrezende.art)



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