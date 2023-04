Baseado no jogo, “Super Mario” estreia nos cinemas

Uma das animações mais esperadas de 2023, “Super Mario Bros. – O Filme” finalmente chega aos cinemas. Depois de alguns atrasos, o longa, que adapta o clássico videogame da Nintendo, vai finalmente ganhar vida e levar para um público totalmente novo todo o carisma e simpatia do herói bigodudo que os jogadores conhecem tão bem. Mais do que isso, a animação, produzida em parceria entre a Nintendo e a Illumination, vem também com a promessa de fazer o mundo esquecer do famigerado filme de 1993. Tanto que, desta vez, a adaptação não inventa moda e segue bastante fiel ao que os games sempre mostraram.

Adicione a isso um visual que explora muito bem todas as cores e a criatividade que décadas de jogos ajudaram a construir, não só dentro da franquia Super Mario, mas também Mario Kart, Donkey Kong, Super Smash Bros. e outras propriedades da Nintendo e você entende o porquê de todo o hype em torno do encanador bigodudo. Depois de ter sido adiada algumas vezes, a estreia de “Super Mario Bros – O Filme”, pela Universal Pictures, responsável pela distribuição do longa, a estreia com Mario, Luigi e demais membros do elenco de peso da Nintendo chegam aos cinemas nesta quarta (5).

A antecipação do lançamento é um pequeno agrado, depois de muita espera. A previsão original era que “Super Mario Bros. – O Filme” estreasse em dezembro de 2022, mas a Nintendo e a Universal optaram por empurrar o longa para abril de 2023, para fazer os ajustes finais no longa.

Sinopse

“Super Mario Bros. – O Filme” levan ao público que já era fã a possibilidade de reviver um dos personagens mais icônicos do universo gamer, e às crianças e jovens a oportunidade de se apaixonar pelo encanador mais gente boa do planeta e sua turma. Na animação, Mario (Raphael Rossatto) e Luigi (Manolo Rey) vão parar no famoso mundo dos cogumelos, governado pela princesa Peach (Carina Eiras), precisando defendê-lo das ameaças do icônico Bowser (Marcio Dondi). Durante a aventura, Mario irá reviver diversas cenas que o acompanham ao longo das últimas décadas, como dirigir um kart, passar por ambientes desafiadores, além de ter a companhia de outros personagens marcantes, como Toad (Eduardo Drummond) e Donkey Kong (Pedro Azevedo).

Dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic (“Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas”) a partir do roteiro de Matthew Fogel (“Uma Aventura Lego 2”, “Minions 2: A Origem de Gru”), o filme é estrelado por Raphael Rossatto como Mario; Carina Eiras no papel da princesa Peach; Manolo Rey como Luigi; Marcio Dondi no papel de Bowser; Eduardo Drummond como Toad; Pedro Azevedo no papel de Donkey Kong; Leo Rabelo como Cranky Kong; Marco Ribeiro no papel de Kamek; e Filipe Albuquerque como Spike.

“Super Mario Bros. – O Filme” foi produzido pelo fundador e CEO da Illumination, Chris Meledandri, e Shigeru Miyamoto, pela Nintendo. O filme foi cofinanciado pela Universal Pictures e Nintendo, e será distribuído em todo o mundo pela Universal Pictures.

