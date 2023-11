Colisão na BR-163 envolve três veículos e deixa dois mortos

Um grave acidente envolveu três veículos, neste domingo (12), e resultou na morte de duas pessoas na BR-163, saída para São Paulo, nos fundos do Bairro Moreninhas, em Campo Grande. O impacto da colisão foi tão intenso que os veículos, uma carreta com milho, um caminhão carregado com frutas e um Fiat Toro, ficaram completamente destruídos e irreconhecíveis.

Com o acidente, a carreta de milho pegou fogo, que logo se espalhou para o caminhão ao lado. O motorista da carreta carbonizada não resistiu e morreu no local. Já a outra vítima fatal, o condutor do Fiat Toro, morreu após ser decapitado na colisão. Além do motorista, dentro do carro havia uma mulher e uma criança de 10 anos. Eles foram atendidos em estado grave.

As circunstâncias exatas do acidente estão sendo investigadas, mas testemunhas preliminarmente relatam que o Fiat Toro, que seguia pelo anel rodoviário no sentido saída para Três Lagoas, tentou realizar uma ultrapassagem proibida ao caminhão com frutas. Nesse momento, uma carreta carregada com milho, que vinha no sentido contrário, tentou desviar para evitar a colisão, mas acabou chocando-se tanto com o Fiat quanto com o outro caminhão, que carregava laranjas.

O trecho da BR-163, tanto no sentido Shopping Bosque dos Ipês/Avenida Guaicurus/Bairro Moreninhas quanto no sentido oposto, foi totalmente interditado para permitir o trabalho das equipes de resgate, bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e CCR MSVia. O congestionamento em um dos trechos chegou a quase 15 km, impactando significativamente o tráfego na região.

Leia mais: