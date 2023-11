Homem é encontrado morto nas margens do Rio Anhanduí

Um homem foi encontrado morto na tarde de ontem (12), no Rio Anhanduí da Avenida Ernesto Geisel, na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Conforme informações de moradores, a vítima foi localizada de bruços nas margens do rio.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A vítima foi localizada sem camiseta e descalço e o corpo estava em estado de decomposição.

De acordo com o registro policial, a vítima tinha uma lesão nas nádegas.

O corpo do rapaz que não tinha documentos foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) para identificação.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol) como morte a esclarecer.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.