‘Enquanto houver sol’: semana começa com máximas de até 45°C em MS

A semana não começou fácil para o sul-mato-grossense, já que o calor que atinge o Estado permanece com força. As temperaturas máximas podem chegar a 45°C em algumas regiões do Estado, com possíveis recordes de temperatura máxima e baixa umidade relativa do ar em 2023, conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Conforme a meteorologista do Centro, Valesca Fernandes, a previsão do tempo indica mais calor durante a semana. “Nos últimos dias estamos enfrentando altas temperaturas com valores acima de 40°C e baixo valor de umidade relativa do ar entre 10% e 30% em grande parte do Estado”.

Fernandes ainda explica que as altas temperaturas são decorrentes da atuação de uma massa de ar quente e seca, que também favorece os baixos valores de umidade relativa do ar.

As altas temperaturas são amplificadas devido à atuação conjunta do El Ninõ. As condições meteorológicas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Porém, não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido ao intenso fluxo de calor e umidade e avanço de cavados, aliado ao aquecimento diurno, com destaque para as regiões Centro-sul e Sudoeste do Estado. A maior probabilidade é de ocorrência entre hoje e quarta-feira (15).

Também são esperadas altas temperaturas com valores que podem atingir 40°C a 45°C em MS. Além das altíssimas temperaturas e umidade relativa do ar estará muito baixa entre 10% a 30%. Estão previstas temperaturas mínimas entre 24°C e 27°C e máximas que podem atingir 42°C nas regiões Sul e Leste do Estado.

Para as regiões Pantaneira, Sudoeste e Bolsão as mínimas previstas devem ficar entre 26°C e 30°C e as máximas entre 43°C a 45°C. Para a região Norte as mínimas serão entre 24°C e 26°C e a máxima de 43C. Na Capital as mínimas oscilam entre 26°C e 27°C e as máximas entre 38°C a 40°C. Nestes dias os ventos atuam para elevar sensação de calor, e atingem entre 40 e 60 km/h.

Cuidados

Além do calor, MS deverá sofrer com a baixa umidade relativa do ar, que ficará entre 10% e 20%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%.

Com o clima quente e seco, os cuidados devem ser redobrados para que o prejuízo seja menor. Além da hidratação e de uma boa alimentação, é recomendável arejar os ambientes fechados regularmente, evitar a prática de exercícios físicos entre 10 e 16 horas, lavar tapetes e cortinas com frequência, aspirar e limpar todos os locais que possam acumular poeira, colocar uma bacia de água no ambiente para ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória e aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas.

“Uma estratégia recomendada para enfrentar esse forte calor é, por exemplo, ao invés de beber grandes quantidades de água de uma só vez, como muitos fazem, se deve dividir essa hidratação e ir bebendo água ao longo do dia”, orienta o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica de Mato Grosso do Sul, Karyston Machado da Costa.

Pessoas obesas, crianças, idosos, mulheres, diabéticos, cardíacos e pacientes renais estão no grupo mais sensível aos efeitos do forte calor. A recomendação é que todas as pessoas fiquem atentas aos sinais de superaquecimento corpóreo, como tonturas, náuseas, pulso rápido e pele quente e seca. Atendimento médico deve ser procurado caso exista esses sintomas.

Animais

Para quem tem animais de estimação, os cuidados a serem tomados são semelhantes aos dos humanos. Cabe destacar que os gatos também precisam de atenção, já que devido à fama de ‘independentes’, muitos costumam pensar que o animalzinho consegue ‘se virar’ sozinhos. É preciso oferecer abrigo longe do sol, oferecer água limpa e fresca com frequência, tanto para os animais domésticos quanto os da rua, que também sofrem com as condições climáticas.

Com informações do Cemtec.