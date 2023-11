Mato Grosso do Sul teve sete cidades mais quentes do país, segundo Inmet

Porto Murtinho foi a cidade mais quente do país, com 42,7ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre os top20 de cidades mais quentes do Brasil, Mato Grosso do Sul teve sete municípios registrando temperaturas acima dos 41ºC.

Além de Porto Murtinho, a cidade de Corumbá foi o município mais quente do país, com 42ºC. Logo atrás, na terceira colocação foi Bataguassu, com 41,8ºC, seguido por Coxim, na que registrou com também 41,8ºC.

Segue abaixo as colocações dos municípios de Mato Grosso do Sul, segundo dados do Inmet.

42,7°C – Porto Murtinho (1º)

42,0°C – Corumbá (2º)

41,8°C – Bataguassu (3º)

41,8°C – Coxim (4º)

41,8°C – Três Lagoas (5º)

41,6°C – Água Clara (9º)

41,5°C – Aquidauana (10º)

41,3°C – Miranda (14º)

Em Campo Grande na tarde de ontem (12), registrou a temperatura de 37,7ºC, com umidade do ar em 31%.

Como se proteger do calor?

Segundo dados meteorológicos do Inmet, Climasul e ClimaTempo, os dias mais quentes em Mato Grosso do Sul, a umidade do ar ficará abaixo dos 15%, colocando em alerta até a saúde física.

Acompanhe abaixo como se proteger nos dias mais quentes. O calor extremo em Mato Grosso do Sul, deve amenizar depois do feriadão do dia 15 de novembro.

Beba bastante água e não a substitua por bebidas alcoólicas;

Faça refeições leves e frias mais vezes ao dia;

Mantenha a sua casa fresca, com janelas abertas;

Tome banhos mais frios;

Prefira ambientes arejados e evite aglomerações;

Proteja-se do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar;

Use soro fisiológico nos olhos e narinas;

Não faça exercícios físicos em horários com maior incidência de raios UV, das 11h às 17h.

