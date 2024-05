Colisão entre motocicleta e caminhão deixa dois mortos em Terenos

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão na noite de quinta-feira (2) resultou na morte de dois jovens na estrada vicinal que conecta o Assentamento Santa Mônica à região urbana de Terenos, município situado a 31 quilômetros de Campo Grande.

Os dois homens foram identificados como Cleiton Guana e Guilherme Cruz, conforme informações divulgadas pela página Terenos MS +79. Segundo relatos, os estudantes seguiam no sentido da Fazenda Serra Dourada quando, aparentemente, ocorreu uma tentativa de ultrapassagem. O impacto frontal da colisão foi tão severo que os jovens foram arremessados da motocicleta e não resistiram aos ferimentos.

As circunstâncias que levaram à invasão de pista ainda serão investigadas pelas autoridades locais. Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram acionados para atender à ocorrência. O trecho da estrada vicinal precisou ser interditado para a remoção dos corpos e para a realização dos procedimentos de investigação.

A notícia do acidente se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde amigos e familiares das vítimas prestaram homenagens, com diversas mensagens de luto e solidariedade. As escolas que atendem à região anunciaram a suspensão das aulas em virtude do falecimento dos alunos Cleiton e Guilherme.

Em um comunicado conjunto, as escolas Antônio Valadares, Isabel de Campos e Salustiano da Motta expressaram profundo pesar pelo ocorrido: “Com enorme pesar, comunicamos o falecimento dos alunos Cleiton e Guilherme, estudantes da extensão Antônio Valadares e moradores da nossa comunidade. Nesse momento de dor, solidarizamos com os familiares e amigos ao expressarmos os nossos sinceros sentimentos. Em solidariedade, as escolas Antônio Valadares, Isabel de Campos e Salustiano da Motta terão as aulas suspensas nesta sexta-feira (3)”.

