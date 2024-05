Fim de semana promete ser quente e seco em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul se prepara para um fim de semana marcado por altas temperaturas e baixa umidade do ar, segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O sol será predominante e a nebulosidade será escassa, criando condições para um clima quente e seco em todo o Estado.

De acordo com os meteorologistas, as temperaturas permanecerão elevadas e a umidade relativa do ar poderá atingir os 25%. Um bloqueio atmosférico está inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala, enquanto os ventos intensificam o ar quente e seco sobre a região.

Esse cenário meteorológico não apenas mantém o calor acima da média, como afeta diretamente a qualidade do ar, o que pode ter impactos à saúde da população. A recomendação é, sem dúvidas, para que as pessoas se mantenham hidratadas e evitem atividades físicas intensas durante os períodos mais quentes do dia.

Para a sexta-feira (3), há expectativa de ocorrência de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões, como Porto Murtinho, no sudoeste do estado, e no extremo sul. Nessas áreas, é possível que ocorra uma leve queda nas temperaturas devido ao transporte de calor e umidade, associado a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. No entanto, as temperaturas devem subir novamente durante o fim de semana.

O Cemtec destaca que a intensa massa de ar quente e seco continua impedindo o avanço das frentes frias para outras regiões do Estado. Em Campo Grande o céu permanece aberto, com a registrando temperatura mínima de 23ºC nesta manhã, com máxima prevista de 32ºC hoje, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além disso, outras cidades do estado também devem experimentar altas temperaturas, com máximas previstas para esta sexta-feira, como 36ºC em Corumbá, 34ºC em Coxim, Rochedo e Três Lagoas, 33ºC em Aquidauana, Paranaíba e Água Clara, 32ºC em Dourados e Maracaju, 31ºC em Bonito e Costa Rica, 30ºC em Porto Murtinho, e 29ºC em Ponta Porã.

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram