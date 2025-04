Colisão entre Corolla e carro de aplicativo termina em capotamento na Avenida Marechal Deodoro

Um acidente no fim da manhã desta quarta-feira (9) resultou no capotamento de um veículo Toyota Corolla na movimentada Avenida Marechal Deodoro, em Campo Grande. Apesar da gravidade da batida, ninguém ficou gravemente ferido.

De acordo com informações preliminares, o Corolla seguia pelo corredor exclusivo de ônibus da avenida, com o motorista acompanhado de sua mãe, quando foi surpreendido por um carro de aplicativo, que tentava realizar uma conversão à esquerda.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento exato da colisão. O motorista do aplicativo, que transportava duas passageiras, tentou a manobra sem adentrar corretamente o corredor de ônibus, e acabou atingindo o Corolla, que perdeu o controle e capotou na via.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas nenhuma das cinco pessoas envolvidas precisou ser encaminhada para unidades de saúde. Todos sofreram apenas escoriações leves ou saíram ilesos.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) foi ao local para orientar o tráfego, que ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades de trânsito para apuração das responsabilidades. A orientação da Agetran é de que motoristas redobrem a atenção ao trafegar por corredores exclusivos e cruzamentos movimentados da Capital.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais