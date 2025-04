Águas Guariroba reforça orientação no combate a ataques caninos

Seguindo orientações básicas e fáceis, campo-grandenses podem evitar ataques caninos contra profissionais da concessionária Águas Guariroba em suas funções em campo. Leituristas são colaboradores mais suscetíveis a essas situações.

Com objetivo de reduzir os casos, a empresa realiza diversas ações por meio do próprio setor de Leitura e de Segurança do Trabalho.

“Investimos fortemente em treinamentos especializados. Um exemplo disso foi o treinamento realizado em parceria com o canil do Batalhão de Choque, da Polícia Militar. Nele os leituristas aprenderam a fazer uma leitura da situação e reconhecer os sinais que o cão pode dar no momento da atividade. Além disso, realizamos Diálogos Diários de Segurança (DDS) com as equipes, disponibilizamos treinamento sobre Combate a Ataques Caninos e a Cartilha do Bom Amigo”, explica o engenheiro de segurança no trabalho, Lucas Gonçalves.

Em três meses de 2025, colaboradores da Águas Guariroba sofreram sete ataques caninos durante o exercício de suas funções. Número de ocorrências é o mesmo registrado durante todo o ano de 2024 pela concessionária.

Conforme levantamento realizado, as regiões do Imbirussu e Anhanduizinho tiveram cinco incidentes cada entre 2024 e 2025.

“Nós pedimos a conscientização da população em deixar o hidrômetro da residência em local de fácil acesso e visível. Além disso, que os moradores cuidam para que os cães não ataquem os leituristas”, completa Lucas.

Pensando em colaborar com a atuação dos profissionais, os moradores podem seguir as seguintes iniciativas:

– Sinalizar a presença do cão com placas;

– Em casos de hidrômetros internos na residência, manter o animal fora da área;

– Em situações de risco, os colaboradores são orientados a priorizar a saúde e a vida;

– No caso de acidentes, preste socorro ao colaborador.

