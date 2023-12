Colisão de três carretas mata dois caminhoneiros na BR-267

Um acidente envolvendo três caminhões, matou dois caminhoneiros, por volta das 11h, de hoje (8), na BR-267, próximo à Ponte Hélio Serejo, sobre o Rio Paraná. O local está em interdição total nos dois sentidos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão no local, ajudando no resgaste das vítimas.

O acidente aconteceu no território sul-mato-grossense, próximo ao município de Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. Equipes da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo (PMR-SP) também estão no local, ajudando os policiais federais na ocorrência.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o acidente por motivos que serão apurados ocorreu por conta de uma ultrapassagem.

De acordo com a PMR-SP, por volta das 13h40, a rodovia foi liberada e o trânsito segue normalmente nos dois sentidos.

