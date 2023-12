Caminhoneiro de MS morre em colisão de três carretas em rodovia de Mato Grosso

O caminhoneiro sul-mato-grossense, Leandro Pereira de Souza, 33 anos, morreu na tarde de ontem (7), em uma colisão envolvendo três carretas, na BR-163, em Nova Mutum (MT). O outro homem, identificado como Izaias Santana dos Santos, 52, também faleceu no local.

De acordo com site Power Mix, o condutor de uma carreta Volvo FH 540, com placas de Pato Branco (PR), perdeu a direção do veículo e colidiu com a Scania R540, com placa de Campo Grande, conduzida Leandro.

Com o impacto da colisão, a cabine do veículo foi lançada para a rodovia e acabou atingindo um caminhão-baú com Valentim (SP), que seguia em sentido contrário.

Equipes de resgate de Nova Mutum esteve na região do acidente, mas ao chegar no local já encontrou Leandro e Izaias mortos. Já o motorista do caminhão-baú não teve ferimentos e assinou o termo de recusa de encaminhamento ao hospital.

A Polícia Civil, perícia técnica e também a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve na rodovia realizando procedimentos de praxe.

A carga de milho que um dos veículos estava transportando ficou espalhada pela rodovia. Um trecho da pista ficou bloqueada para o trabalho da perícia. Equipes de limpeza também esteve no local, para limpar a rodovia.

Os corpos dos motoristas foram encaminhados para necropsia em Novo Mutum e logo após liberados para os familiares.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.