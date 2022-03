Os felinos do prédio abandonado foram resgatados pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), na tarde de ontem (3), na área central de Campo Grande.

A equipe do Jornal O Estado Online entrou em contato com a prefeitura em relação ao caso, e o retorno foi que o proprietário do prédio já está ciente e irá fazer a manutenção do local.

Veja a reportagem de Itamar Buzzatta: