Cinco homens invadem residência e fazem família refém na Cophafé

Cinco homens encapuzados invadiram uma residência e fizeram uma família refém, na madrugada desta sexta-feira (16), na avenida Mato Grosso, no bairro Coophafé, em Campo Grande. O grupo também levou aparelhos eletrônicos e um veículo, modelo Citroen C3 Picasso GL.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o filho estava com o pai na sala de estar, quando ouviram um barulho fora da casa. Eles relatam que cinco homens encapuzados entraram na sala e coagiram os dois a deitarem no chão.

Conforme relato das vítimas, os autores queriam dinheiro e armas. Em sequência, começaram a revirar o imóvel em busca de artigos de valor. Depois disso, o grupo fugiu com o carro da família e levaram uma televisão, um notebook, um micro-ondas, uma CNH (Carteira Nacional Habilitação), cartões de banco, uma bicicleta e os celulares das vítimas.

Os moradores relataram aos policiais que, provavelmente, os homens pularam o muro, que não tem cerca elétrica, e, posteriormente, arrombaram a porta dos fundos. Devido ao capuz, eles não souberam passar as características dos autores.

O caso foi registrado como roubo com emprego de arma branca na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

