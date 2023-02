No primeiro derby do ano, Corinthians e Palmeiras empatam em 2 a 2

Corinthians e Palmeiras empataram por 2 a 2 na noite de ontem (16), em Itaquera, pela nona rodada do Campeonato Paulista. As equipes fizeram um jogaço em meio ao dilúvio. Roger Guedes e Gil fizeram os gols para o Timão e Rony completou para o Alvi-verde.

O Timão saiu na frente, logo no início da partida, com Róger Guedes. O empate palmeirense saiu ainda na etapa inicial, com Rony. E o Verdão chegou a virar, com o Rústico marcando novamente. Na reta final da partida, Gil foi às redes para os mandantes, igualou o marcador e deu números finais à partida.

O resultado deixa a equipe de Fernando Lázaro com 15 pontos e na ponta isolada do Grupo C, que ainda tem São Bento, Ituano e Ferroviária. O time de Abel Ferreira, que não perde há três meses, também lidera com folga a sua chave: o clube chegou a 21 pontos no Grupo D, à frente de São Bernardo, Santo André e Portuguesa.

Como foi a partida

O clássico paulista foi digno de um Corinthians x Palmeiras. Movimentado, o Corinthians abriu o placar cedo. Aos 9 minutos, Roger Guedes bateu de trivela no cantinho de Weverton e abriu o marcador. O Timão teve outras boas chances, mas o goleiro palmeirense fez grandes defesas.

Enquanto raios e trovões caíam nos arredores da Neo Química Arena, com o Corinthians melhor em campo, o Palmeiras conseguiu o empate com Rony. Dudu achou Raphael Veiga aberto pela esquerda, o camisa 23 fez o cruzamento para o meio da área, onde Rony passou pela dupla de zaga corintiana, formada por Bruno Méndez e Gil, tão rápido quanto os raios de Itaquera e cabeceou no canto esquerdo de Cássio. A bola tocou na trave e morreu no lado oposto.

No início do segundo tempo, o Rústico deixou a sua marca novamente. Raphael Veiga bateu escanteio pelo lado esquerdo, no primeiro pau, e o camisa 10, que mede 1,66m, subiu mais alto que o zagueiro Gil, do Timão, que tem 1,92m de altura. A bola foi cabeceada para baixo e tirou qualquer ação que o goleiro Cássio poderia ter.

Entretanto, já no final da partida Giuliano cobrou escanteio meia altura, a defesa palmeirense não afastou e a bola se apresentou a Gil, que não perdoou para alívio dos milhares de torcedores. Final de jogo Corinthians 2 x 2 Palmeiras.

