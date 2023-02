VÍDEO: Madrugada é marcada por chuva torrencial em Ponta Porã

O município de Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande, está embaixo de forte chuva, que teve início ontem (16) e seguiu até a madrugada desta sexta-feira (17), o que causou diversos estragos em diversas regiões da cidade.

Conforme o portal Ponta Porã News, casas foram alagadas, veículos foram arrastados e até mesmo o asfalto foi arrancado em algumas ruas devido a força das águas. Até o momento não há registro de feridos, mas algumas famílias, inclusive com crianças de colo, precisaram ser resgatadas de dentro das casas, por volta das 1h30.

Ainda segundo o portal, o Secretário Municipal de Segurança Pública, Marcelino Nunes, acompanhou os resgates durante a madrugada, e demonstrou choque com a quantidade de chuvas. “Nunca vi tanta água quanto dessa vez, carro sendo arrastado, moto sendo arrastada, geladeira sendo arrastada”, disse.

Em um vídeo divulgado pelo secretário, um família é resgatada no momento do temporal. Ele disse que ainda não é possível realizar um levantamento dos estragos que o temporal causou.

Choveu aproximadamente 120 milímetros na madrugada de quinta-feira na região que faz fronteira seca com o Paraguai, e segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda há riscos de temporais nas demais regiões do município.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.