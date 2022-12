Cidade do Natal retorna com estrutura encantadora, roda-gigante e gastronomia

Com informações da repórteres Mariely Barros e Rafael Belo

A Cidade do Natal volta, nesta quinta-feira (15), para alegria das famílias campo-grandenses e, principalmente, das crianças que gostam de passear. A atração ficou mais de dois anos paralisada por conta da pandemia e volta com um cardápio de atrações e uma estrutura encantadora.

Nos altos da Afonso Pena, a Prefeitura instalou uma roda-gigante que faz brilhar os olhos de quem passa. A cidade contará com apresentações diárias de música e dança, além da Casa do Papai Noel. A previsão é que a atração permaneça aberta até o dia 15 de janeiro.

Antes da inauguração, a nossa reportagem conferiu a praça gastronômica da Cidade do Natal. Nas barracas, estarão a venda raspadinhas, crepe francês, pizza artesanal, churros gourmet e diversos lanches. Além disso, acarajé, algodão-doce, pipoca, pão de mel, brigadeiro, beijinho e diversos doces.

Cachorro-quente também vai estar disponível no cardápio por R$ 12, com direito a um suco de laranja natural de 300 ml. Batata recheada está a partir de R$ 25, enquanto os hambúrgueres ficam na faixa de R$ 20 a R$ 28. O horário de funcionamento será das 16h às 23h, com exceção do dia 24 de dezembro, que abrirá às 16h e fechará às 20h.

Não ficaram de fora os pratos de comida: Estrogonofe (R$24), escondidinho (R$ 26), espetinhos (R$12 a R$26) e comidas japonesas (R$20 a R$ 28). Por fim, o cardápio geral da atração conta com a sorveteria Chiquinhos e a doceria My Cookies.

Também nesta tarde, a Prefeita Adriane Lopes compareceu na Cidade do Natal. “A cidade está totalmente reformulada, resgatando a história da nossa cidade, com um presépio lindo, com cinema, parada de natal com os personagens todos os dia e muitas outras atrações regionais.”

"A nossa expectativa aumenta em função de agradar a população busca de entretenimento e momentos em família. Convido a que todos a participarem, pois cairá até neve aqui na Cidade do Natal", comemora a Prefeita.