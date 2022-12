Sexta-feira será quente e chuva pode chegar no fim de semana

A sexta-feira (16) deve ser quente e com tempo firme em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões centro-norte, nordeste e noroeste do estado. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a chuva pode vir no período da tarde.

Em Campo Grande o céu amanheceu parcialmente coberto, com mínima de 24ºC, ventos a 11 km por hora e umidade relativa do ar em 84%. A máxima prevista é de 31ºC.

Outras máximas previstas para hoje são de 32ºC em Ponta Porã e Coxim, 33ºC em Sidrolândia, 34ºC em Dourados, Três Lagoas e Bonito, 35ºC em Aquidauana, 36ºC em Corumbá e 37ºC em Porto Murtinho.

Ainda de acordo com o Cemtec, o tempo segue instável no fim de semana. No sábado (17) o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, especialmente no final da tarde. Já no domingo (18) as chuvas devem vir acompanhadas de tempestades a qualquer hora do dia.

A tendência é que ao longo do final de semana, a presença de nebulosidade e chuva, traga um refresco nas temperaturas máximas que podem ficar abaixo dos 30°C no domingo.

Confira no mapa elaborado pela equipe técnica do Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimadas para esta sexta-feira em Mato Grosso do Sul.