Manifestantes aguardam atitudes do silêncio das Forças Armadas

Brasileiros cobram posicionamento dos militares que há mais de 45 dias permanecem no silêncio e apoiadores não querem acreditar que seja uma inércia e garantem que ainda as Forças Armadas são os verdadeiros heróis nacionais.

Bolsonarista Viviane Tobias relatou que o país pede socorro e na permanência do direito de se manifestarem. “O momento que estamos vivendo no país, nos traz muita insegurança, inclusive jurídica, com decisões ambíguas que contrariam o texto legal, o que coloca cada vez mais em risco a nossa liberdade, principalmente a liberdade de expressão, o Brasil pede socorro e clama pelo restabelecimento da lei e da ordem com a manutenção das liberdades e garantias individuais, em especial a liberdade de expressão e de pensamento, que são garantidos pela Constituição Federal e amparada pela convenção americana de direitos humanos, atualmente sofrendo sérias restrições de censura em nosso país. Não quero acreditar em uma inércia das forças armadas, até porque, são eles a última barreira contra o comunismo em nosso país, creio que eles estão aguardando o desenrolar das ações e recursos que foram impetrados em razão das eleições. Ao final, não sendo providos e permanecendo a convulsão social, o exército deverá intervir, para garantia da lei e da ordem. Ao menos, no meu entender, é o que pelo a maioria da população brasileira almeja, uma país livre e que respeita a liberdade de seu povo, afinal, todo poder emana do povo.” Viviane Tobias

Moradora de Sidrolândia e presente desde o primeiro dia das manifestações Claudia Barbosa acredita que nada está fora de controle. “Confiamos nas Forças Armadas e sabemos que como já vimos na história que eles estão atentos e não vão se pronunciar no momento, mas sabem tudo o que está acontecendo e continuamos tranquilos certos que não está sendo passado sem percepção” defendeu.

Conhecido por ser Bolsonarista raiz e fiel apoiador o policial Federal aposentado, Renée Venâncio também falou de liberdade e defendeu que ainda acreditam que os militares são seus heróis. “O povo brasileiro é predestinado a ser livre. A repressão bolivariana do judiciário, a falta de transparência eleitoral, a censura aos conservadores, as prisões ilegais de pessoas honestas, a perseguição escancarada à pessoas contrárias ao crime organizado e à soltura de criminosos para que tomem o poder, são atos arbitrários e inconstitucionais a serem condenados por todos os cidadãos dignos deste país. As manifestações pacíficas do povo brasileiro em prol da liberdade e da probidade no trato da coisa pública são legítimas e resguardadas pela Constituição Federal. A ditadura bolivariana socialista avança e atenta contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Pessoas se manifestando em frente aos quartéis das Forças Armadas são um grito de desespero de um povo que ainda acredita que os militares são os heróis da liberdade do povo brasileiro. Calar, censurar, condenar sem provas, prender sem crime e cometer toda sorte de arbitrariedades contra um povo pacífico em nome do poder e do dinheiro, nunca foi, não é e jamais será uma obra democrática”, finalizou.

