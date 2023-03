Cidade de Deus recebe força tarefa do IBGE

A comunidade Cidade de Deus, no município de Campo Grande, neste sábado ( 25),recebeu a força-tarefa de fechamento de setor censitário do IBGE que faz parte da mobilização nacional do Censo nas comunidades e integra a etapa de apuração do Censo Demográfico 2022.

Além disso, objetiva a conclusão da coleta dos questionários pendentes, identificar domicílios vagos e agradecer a população que respondeu ao Censo. Estarão em campo diversos supervisores de coleta e coordenadores do Censo.

A etapa de coleta de dados do Censo Demográfico 2022 foi encerrada oficialmente em 28 de fevereiro. No momento, o IBGE está realizando a fase de apuração, para revisar o trabalho da coleta e corrigir eventuais falhas, além de tentar localizar os moradores dos domicílios que ainda não participaram da pesquisa.

A Etapa de Apuração compreende os trabalhos de Análise dos Dados do Censo, a serem realizados pelo Comitê de Fechamento do Censo (CFC). Ressaltamos que estes trabalhos – que incluem verificações específicas de setores censitários e municípios selecionados pelo CFC – vão implicar alguns retornos a campo, para efeito de:

Trabalho de Supervisão Pontual, a ser realizado pela equipe especial de supervisores, indicada pela Comissão de Planejamento e Organização do Censo; Trabalho de Crítica e Consistência dos Dados; Trabalho de Imputação dos Dados; Análise dos Primeiros Resultados; até a definição da Divulgação dos Primeiros Resultados.

Por conta de todos estes cuidados de checagem, verificação e refinamento da coleta, nesta Etapa de Apuração é importante frisar que alguns domicílios ainda vão receber visitas de recenseadores ou supervisores. Também cabe lembrar à sociedade que segue em operação a Pesquisa de Pós-Enumeração (PPE).

Uma das etapas do Censo Demográfico, a PPE contempla uma amostra de cerca de 1,5% dos setores censitários. Seu principal objetivo é fornecer recursos para a avaliação da cobertura e da qualidade da coleta.

O IBGE realiza pesquisas desta natureza desde o Censo Demográfico de 1970. Portanto, a realização da avaliação direta dos Censos através de pesquisas de Pós-enumeração tem sido prática no país nos últimos 50 anos.

