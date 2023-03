Novos guardas municipais serão convocados ainda em março

A prefeita da Capital Adriane Lopes ( Patriota) esteve na Ação Social na região do Parque do Lageado e confirmou que até o fim deste mês de março mais 100 novos guardas-municipais serão convocados para somar na nova tropa que está sendo treinada.

Estamos avaliando mas ainda março será chamados além dos cem primeiros que já estão sendo treinados. Serão próximo mais cem chamados. A nossa Equipe está fazendo a estruturação para ter um preparo para que possam sair da teoria e vir para a prática preparados”, afirmou a prefeita Adriane Lopes ( Patriota).

O concurso da Guarda Civil Metropolitana previa 273 vagas, com salário de R$ 1.690,02 para reforçar o efetivo de cerca de 1,2 mil servidores que já atuam na função. Os aprovados passaram por seis fases. Pela primeira vez, todos terão porte de arma.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.