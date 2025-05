Ciclista venezuelano morre atropelado por ônibus na BR-163 em Dourados

O ciclista venezuelano, identificado como Anyelo Neptali Lorant Ramos, de 46 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na manhã deste sábado (17), na BR-163, em Dourados, a cerca de 225 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Dourados News, o acidente ocorreu por volta das 5h da manhã, nas proximidades do trevo de acesso à Avenida Marcelino Pires. A vítima pedalava pela ciclovia quando foi atingida pelo veículo. O motorista do ônibus não parou para prestar socorro e fugiu do local.

O condutor já foi identificado e, segundo apurado, trabalha para uma empresa. Ele teria informado que deve se apresentar à delegacia nas próximas horas.

Equipes da CCR MSVia, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local. No entanto, ao chegarem, Anyelo já estava sem vida.

As circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.