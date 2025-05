Homem esfaqueado na cabeça pede ajuda na casa de amiga no bairro Paulo Coelho Machado

Um homem de 28 anos foi vítima de esfaqueamento na madrugada deste sábado (17), no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Ferido na cabeça, ele procurou ajuda na casa de uma amiga, onde recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhado à Santa Casa.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado foi feito após a vítima aparecer na residência da mulher, sangrando e com uma lesão grave na região da cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já prestava socorro quando os policiais chegaram ao local.

A testemunha relatou que o homem chegou à sua porta pedindo socorro e afirmou ter sido esfaqueado. Segundo o depoimento da vítima, ele foi levado até o local por pessoas que não conseguiu identificar. Mesmo consciente, o homem teve dificuldades para detalhar o ocorrido, mas mencionou ter ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades do cruzamento entre a Avenida dos Cafezais e a Rua Marajoara.

Ainda conforme o relato do ferido, o principal suspeito do ataque seria seu ex-marido, com quem teve um relacionamento conturbado. Ele alegou que o ex-companheiro não aceitava o término e o vinha perseguindo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado pela Polícia Civil.