Ranking dos alimentos mais baratos dessa semana em Campo Grande

Arroz, óleo de soja, achocolatado compõem a lista de produtos que amenizam o bolso do consumidor

Garantir o básico no prato de comida, hoje em dia, é um dos maiores obstáculos do consumidor. Na edição da pesquisa de preço com itens da Cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado, compilamos os principais produtos que registraram queda nos preços nesta semana, em seis supermercados atacarejos de Campo Grande.

O arroz, principal produto da lista de compras, foi encontrado custando entre R$16,90 e R$21,90, na sexta-feira (16). Já na pesquisa anterior o alimento era repassado ao consumidor final entre R$17,89 e R$24,90. Valores que representam uma queda de 13% de uma semana para a outra. A pesquisa considerou os dados para o pacote de arroz (Tio Lautério) com 5kg.

Com uma redução de 10,19%, o óleo (Concórdia) também esteve entre os itens que gerou alívio no bolso do consumidor. O menor preço localizado pela reportagem foi de R$ 5,89, já na semana anterior o menor valor encontrado pela reportagem, custava R$6,49.

Nesta semana, o achocolatado em pó (Nescau) é vendido pelo preço médio de R$9,77, frente a semana passada onde o produto era vendido em média por R$9,97 – queda de 2,05%. Os valores nesta semana oscilaram entre R$ 7,89 (Comper e Fort) e R$12,49. Na comparação com a pesquisa anterior, o item variou de R$9,49 à R$12,49. Já o quilo da maçã reduziu de R$9,98 (atual semana), para R$ 10,89 (semana anterior).

Contramão das quedas

Se por um lado alguns produtos da cesta básica apresentaram quedas, a má notícia é que outros itens registraram aumentos. O top um nessa lista, é o café. Nesta pesquisa o produto chegou a custar R$ 35,90 para o consumidor, em relação a semana passada quando era vendido por R$33,90 – alta de 5,89%. A pesquisa mapeou os valores do café Três Corações de 500g

O preço do sabão em pó (Omo) saltou de R$19,80 para R$ 23,49, resultando em um aumento de 18,64% em uma semana. O comportamento de alta também foi encontrado para o sabão em barras (Ypê), com cinco unidades. Nesta semana, o menor valor encontrado pela reportagem foi de R$9,59 em comparação aos R$8,90 na última pesquisa.

Na seção de hortifruti, a batata foi o principal vilão. O quilo passou de R$ 3,99 (semana anterior) para R$6,99 – impacto de 37% no preço do alimento. O quilo da cebola também obteve variações custando entre R$3,39 (preço mínimo) e R$5,99 (preço máximo). Já na comparação da semana passada, o quilo era comercializado entre R$2,49 e R$4,39.

Suzi Jarde