Após matar mulher a tiros, marido é socorrido após atirar no próprio ouvido

Neiva Gomes Soares, de 45, foi morta a tiros, na tarde de ontem (26), na região conhecida como Corixão, em Corumbá, a 430 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime, o marido da vítima, de 52 anos, tentou se matar após cometer o crime. Segundo a Polícia Civil, o homem teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Segundo apurado pelo site Diário Corumbaense, o crime aconteceu por volta das 16h30, quando equipes da Marinha do Brasil foram acionados. A equipe de socorro teve que usar uma aeronave para chegar até o local, que fica em uma área no Pantanal de difícil acesso. Ao chegar na região do Corixão, encontrou a mulher morta e o homem com ferimento de tiro no ouvido.

A equipe acionou imediatamente a Polícia Civil que realizou o resgate do homem até um heliponto no município de Ladário. Uma equipe do Corpo de Bombeiros levou o autor até o pronto-socorro da cidade e, em seguida foi transferido para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Corumbá.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia Civil da cidade e está sendo investigado.

