Covid-19: vacinação de 1ª a 4ª dose será aplicada em três Unidades neste sábado

Neste sábado (03), a Prefeitura de Campo Grande realiza plantão de vacinação contra a Covid-19 em três unidades de saúde. O atendimento acontece de 7h30 às 17h na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninhas. Todas as doses estarão disponíveis, assim como as do calendário de rotina.

Nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) liberou a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) para todas as pessoas com 18 anos ou mais vacinadas vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses. A ampliação do público ocorreu de maneira gradativa como uma medida para proteger a população e conter o avanço de novos de Covid-19.

Nas últimas semanas houve registro de aumento de casos observados nos estados vizinhos, onde já foi confirmada a presença da subvariante da Ômicron, a BQ.1.

De acordo com o calendário estabelecido pela Sesau, a primeira dose está disponível para crianças de seis meses a dois anos com comorbidades e para crianças de 3 anos ou mais sem comorbidades.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses. Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Conforme dados do Vacinômetro, até o momento 734,8 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Campo Grande, o que representa 81% de toda a população. Destas, 702,7 mil tomaram a segunda dose ou dose única, 383,2 mil a terceira e 148,3 mil a quarta dose. Ao todo foram 1,9 milhão de doses aplicadas.

