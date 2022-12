Serviço de IST realiza ação de testagem em pontos estratégicos neste fim de semana

Neste sábado (03) e domingo (04), o serviço de IST/AIDS Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza ação de testagem e orientação em dois pontos de grande circulação de pessoas. A atividade faz parte da programação da Campanha de Prevenção ao HIV/Aids, Dezembro Vermelho.

Durante o sábado os profissionais do serviço estarão em frente ao Centro Comercial Popular, o Camelódromo, localizado na região de Campo Grande.

Já no domingo a ação acontece nos Altos da Avenida Afonso Pena, próximo a Cidade do Natal. Os atendimentos acontecem a partir de 08h. Em ambos os dias serão ofertados testes rápidos de HIV, HCV, HBV e Sífilis.

Nos dias 06 e 07 de dezembro, Campo Grande irá sediar o 1º Seminário de Integração da Rede do Cuidado da PVHA em Mato Grosso do Sul no auditório do LAC, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento deve contar com a participação de profissionais dos diversos setores da Sesau e de instituições parceiras.

As próximas ações extramuro estão previstas para acontece nos dias 10, 11 e 17 de dezembro no Camelódromo, conforme a programação pré-estabelecida pelo serviço.

A chefe do serviço de ISTs e hepatites virais da SESAU, Isabelle Mendes, lembra que intuito da campanha é sensibilizar a população sexualmente ativa, sobretudo a população jovem na faixa etária entre 15 e 49 anos para uso do preservativo.

“Esse é o principal método e o mais eficaz para prevenir o aumento de novas infecções, além de ações de testagem, pré e pós aconselhamento e distribuição de material informativo. O diagnóstico precoce também é fundamental para que haja maior eficácia do tratamento, por isso a importância da testagem”, diz.

A estimativa é alcançar um público de 3 mil pessoas durante o mês de dezembro, a partir de um cronograma de atividades como a realização de testes rápidos de HIV/AIDS, distribuição de materiais informativos e insumos para a população em geral com continuidade das atividades de testagem rápidas nas unidades básicas e de saúde da família mesmo após o término da campanha. A campanha deste ano tem como temática “Vencendo o Preconceito”.

Casos

No município, há o registro de pelo menos 5.852 pessoas convivendo com HIV/Aids, sendo que, deste total, 280 tiveram diagnóstico de HIV em 2020, e 108 com Aids, que é quando o não tratamento da pessoa evolui para o adoecimento dela. No ano seguinte foram 309 diagnósticos de HIV e 159 de Aids, já neste ano, até o dia 23 de novembro, 198 pessoas receberam o diagnóstico de HIV e 110 de Aids.

Os diagnósticos de Aids não estão diretamente relacionados com os de HIV, uma vez que a pessoa pode já ter conhecimento de que convive com o vírus, mas não está adoecida e não faz o tratamento e, tempos depois, descobre que possui a síndrome também.

Outro dado preocupante é o número de abandonos de tratamento, que é quando a pessoa fica mais de 100 dias sem retirar a medicação. No ano de 2021 eram 663 pessoas que deixaram de fazer o tratamento, neste ano são 722 até o momento. Reforçamos aqui, também, que não são casos novos e, muito menos, a diferença entre os dados dos dois anos resulta no número de novos abandonos, uma vez que o paciente que deixou o tratamento pode retornar a qualquer momento, sendo excluído da lista, assim.

Em Campo Grande qualquer unidade básica pode realizar atendimento da Pessoa Vivendo com HIV/Aids (PVHA) desde que apresente os seguintes critérios: Diagnóstico novo de HIV; Contagem de linfócitos T CD4 + ACIMA de 350 cel/mm³; Ausência de comorbidades associadas à imunodeficiência.

Para o cuidado das pessoas com Aids Avançada, estes devem ser acompanhados nos Serviços de Especialidade (CEDIP-Nova Bahia, HUMAP-Hospital Dia Esterina Corsini e Centro de Testagem e Aconselhamento).

Com informações da Secretaria Municipal de Saúde.